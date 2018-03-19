Попутный ветер для Путина

"Кремль давал российскому населению понять, что у него есть только такой выбор: великолепная, сильная Россия Владимира Путина или возвращение в хаос", - считают журналисты швейцарского издания Tages-Anzeiger Юлиан Ханс и Цита Аффентрангер.

После четвертой победы на выборах Путин сможет править еще шесть лет, растянув полное время своего правления почти на четверть века.

Наблюдатели сообщили о 2,6 тыс. нарушений на выборах. Много нарушений было зафиксировано на Кавказе. При этом ни одного из сотрудников ОБСЕ не направили в регион, а "Европейскую платформу за демократические выборы" (Германия) российские власти объявили "нежелательной иностранной организацией", отмечают авторы.

"Для Владимира Путина переизбрание стало окончанием короткой предвыборной кампании. Большую часть работы за него сделали телевидение и его семь соперников. Президент ограничился коротким выступлением на празднестве в Лужниках и поездкой в Крым, также он посетил несколько образцовых предприятий в провинции. Этого оказалось достаточным для того, чтобы обеспечить ТВ свежими картинками. Остальное было подготовлено давно и ожидало выхода на экраны", - пишут журналисты.

Совсем другую картину представили допущенные к выборам соперники: во время их совместных выступлений на телевидении в студии раздавался ор, а кандидаты набрасывались друг на друга с кулаками, говорится в статье. "Путин изначально отказался от участия в дебатах. Таким образом, унизительный спектакль обеспечил оптимальный фон, на котором Путин смог показать себя в роли настоящего государственного деятеля во время длинных интервью перед кремлевскими кулисами. Избирателю был обозначен выбор между великолепной, сильной Россией Путина или возвращением в хаос", - считают авторы.

По сравнению с президентскими выборами 2012 года примечательным является то, как мало в выборах было содержания, полагают Ханс и Аффентрангер. Кремль делал ставку исключительно на ТВ и личность Путина. Известные российские телеведущие не старались скрыть свое восхищение президентом. Так, журналист российского государственного телеканала "Россия" Андрей Кондрашов почти целый год снимал документальный фильм о Путине - при этом заметьте, что Путин якобы только три месяца назад принял решение о выдвижении своей кандидатуры.

"Многие помнят слезы, которые бежали по лицу Путина, когда в марте 2012 года на Манежной площади в Москве он праздновал свою победу. После массовых протестов против его возвращения в Кремль они казались слезами облегчения. Позднее его пресс-секретарь заявил, что причиной слез стал встречный ветер. На этих выборах ветер для Путина был попутным", - подытоживают авторы.