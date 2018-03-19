Владимир Переверзин: "У нас нет закона"

Владимир Переверзин работал менеджером в концерне ЮКОС. Когда компания была разгромлена, его приговорили к большому сроку. Корреспондентка немецкого издания Tageszeitung Штеффи Унслебер побеседовала с Переверзиным.

Журналистка поинтересовалась, считает ли Переверзин справедливым то, что он провел 7 лет в тюрьме из-за обвинений в мошенничестве и отмывании денег.

"Нет, конечно, нет, - ответил Переверзин. - Процесс был смешным. До объявления приговора я не мог себе представить, что они меня осудят. Я стал лишь случайной жертвой. Власти искали в разных подразделениях компании людей, чтобы поддержать процесс против Ходорковского. Они хотели, чтобы я дал показания против него. Взамен мне предлагали освобождение".

В интервью Переверзин рассказал о своей жизни в российской тюрьме: "Самое худшее в тюрьме - это то, что ты никогда не можешь быть один. Даже в туалете ты находишься с другими людьми. Или в душе: в российской тюрьме ты можешь принимать душ один раз в неделю. Раз в неделю! (...) Во многих камерах людей больше, чем кроватей. Нам приходилась спать по сменам. (...) Я не спал неделями и почти не ел. В России система функционирует так, что людей унижают. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду ты находишься под давлением. Это меняет людей. Они ненавидят систему, они ненавидят и других людей. Они сходят с ума".

По словам Переверзина, в тюрьме он несколько раз подвергался избиению: "Это обычное явление в российских тюрьмах. Когда прибывает новая группа заключенных, их избивают тюремные надзиратели".

Говоря о том, как ему удалось написать книгу о своем пребывании в тюрьме, Переверзин рассказал: "Писать в тюрьме тяжело. Заключенные боятся, что ты пишешь что-то плохое о них. (...) Я делал вид, что писал упражнения по английскому. Делал короткие заметки, записывал главные моменты. Когда меня выпустили, эти короткие предложения стали "якорем". В тюрьме я заворачивал записки в целлофан и прятал их в своем теле. Когда меня посещали родственники, я мог подсунуть им эти записки. Они выглядели ужасно, но таким образом я смог собрать сотни страниц записей".

"Иногда мне снятся сны, будто я снова в тюрьме. Минимум раз или два в месяц. Снится подъем в 5:30, гимнастика, завтрак, перекличка, работа. У меня была очень тяжелая работа, я укладывал цемент. Дни были одинаковые, они повторяются в моих снах. Потом я просыпаюсь в поту. В общем, тюрьма до сих пор меня не отпускает. К сожалению", - добавил собеседник издания.

"Как получилось, что вы теперь живете в Германии?" - поинтересовалась журналистка.

"В России я не мог найти работу, потому что там люди боятся принимать на работу политзаключенных. Даже убийце легче найти работу. Я попытался покинуть страну. Но когда ты побывал в тюрьме, запросы на получение визы, как правило, автоматически отклоняются. Так со мной произошло в США и Великобритании. Германия стала первой страной, которая приняла мой запрос. Здесь началась моя свобода", - рассказал Переверзин.

Отвечая на вопрос о том, не испытывает ли Переверзин проблем с властями, когда приезжает в Россию, бывший менеджер ЮКОСа отметил: "Нет, к счастью, нет. Но в безопасности я себя не чувствую. Я точно знаю: если полиция меня контролирует, то у меня проблемы. Если они забьют мое имя в компьютере, они увидят мое прошлое и подумают: "О, хорошая возможность заработать пару медалей". Они могут делать со мной все, что захотят. А я не смогу пожаловаться. Они просто найдут другого полицейского, и он подтвердит: "Да, этот тип напал". В Германии все, к счастью, по-другому, полиция другая".

Обращаясь к теме президентских выборов в России, Переверзин заявил: "По моим ожиданиям, в ближайшие месяцы в России произойдут плохие вещи. Они могут ограничить свободу перемещения, как это было в Советском Союзе. (...) Правительство хочет убедить людей в том, что жизнь в России прекрасна, намного лучше, чем в Европе. Им говорят: Европа - это плохое место, держитесь от него подальше. Когда я уехал в Германию, некоторые люди всерьез меня спрашивали, не беспокоюсь ли я за свою безопасность. Это же так опасно, говорили мне люди. Там преступники, мигранты, гомосексуалисты! Они всерьез так думают, так жизнь в Германии показывают по телевидению".

"Большую часть времени Переверзин спокоен и сдержан, иногда смеется. Однако когда мы говорим о будущем его родины, заметно, что он становится крайне возбужденным. При каждом слове он стучит указательным пальцем по столу", - заметила журналистка.

"Моя история не особенная. К сожалению. То, что случилось со мной, может случиться с любым человеком в России. У нас нет честных судов. У нас нет закона", - заявил Переверзин в заключение.