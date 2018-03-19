"Я не буду прятаться от Путина", - клянется последний из группы российских изгнанников, оставшийся в живых

В связи с тем, что лондонская полиция расследует версию об убийстве российского эмигранта Николая Глушкова, британская газета The Telegraph взяла интервью у другого изгнанника, живущего в Великобритании, - Юрия Дубова. Материал подготовили журналисты Хейли Диксон, Том Болл и Роланд Олифант.

"Я боюсь не за себя, я боюсь того, что случится в глобальном масштабе", - заявил в интервью Дубов.

"Я имею в виду, что Путин идет на войну. Думаю, то, что мы наблюдаем сейчас, только предыстория. Боюсь, именно это и произойдет (война)", - добавил он.

"Мы всегда были мишенью государства. Думаю, я просто к этому привык. Не могу сказать, что меня удивило то, что произошло с Николаем (Глушковым. - Прим. ред.). После его смерти я получал обрывки информации", - сказал также Дубов.

"В 2008 году автор (так в оригинале. - Прим. ред. ) вместе с Березовским и Патаркацишвили передал в офис королевского адвоката лорда Голдсмита, экс-генпрокурора, в лондонском Сити, свидетельские показания, данные под присягой и касавшиеся нескольких дел, включавших в себя арест активов и прав собственности в бывшем СССР. Глушков тоже присутствовал при этом, и их назвали четырьмя мушкетерами, которых сплотил вызов Путину", - говорится в статье.

Издание напоминает: спустя несколько часов Патаркацишвили скончался. "Хотя патологоанатом заключил, что у него произошел сердечный приступ, его друзья всегда уверяли, что он был убит", - говорится в статье.

Через пять лет Березовский был найден мертвым. "И вновь его друзья уверяли, что он был мишенью Путина. А теперь, всего за несколько дней до пятилетия смерти Березовского, Глушков был найден задушенным в своем доме на юге Лондона, и в живых остается только один мушкетер - Дубов", - пишут авторы.