19 марта 2018 г. Джон Муни | The Times За железным занавесом российского посольства в Дублине Британская The Times продолжает публиковать материалы о шпионской деятельности российского посольства в Ирландии. Как передает журналист Джон Муни, российский посол не подбирал слова, критикуя издание за материал о том, что ирландская полиция и силы обороны пытаются помешать действиям российских разведчиков. Юрий Филатов предположил, что это элемент пропагандистской кампании против его страны. "Это часть всей этой шумихи вокруг дела Скрипаля", - сказал дипломат. "Это фабрикация, призванная создать ложное мнение о российском посольстве", - заявил Филатов. Неделей ранее лишь горстка людей в ирландских спецслужбах была обеспокоена тем, что российские агенты проводят в Ирландии скрытые операции. Теперь, вероятно, вопрос будет поднят в нижней палате парламента, информирует издание. Источники в особом отделе полиции сообщили, что активно следят за действиями ГРУ и СВР, пишет The Times. ГРУ считается более агрессивной организацией, ее офицеры под дипломатическим прикрытием собирают данные о научных исследованиях, которые могут быть полезны российским военным. СВР занимается в основном сбором информации, вербуя контактных лиц в политике, бизнесе, СМИ и науке, а также распространяет пропаганду. Глава хедж-фонда Уильям Браудер, развернувший международную кампанию по привлечению внимания к коррупции в Кремле, заявил, что Россию интересуют в основном крупные технологические компании. "Ирландия - троянский конь, который позволяет России проникать в эти технологические компании, потому что в отличие от США с их жесткой защитой национальной безопасности у Ирландии ее вообще нет", - сказал он. "Ирландия была сравнительно слаба в том, что касается противостояния России и ее президенту Владимиру Путину, - рассказал Браудер. - Это единственная страна в мире, где мы полностью капитулировали, когда в 2013 году я попытался настоять на принятии закона Магнитского. Намного меньшие страны приняли эти законы, но в Ирландии коммерческие интересы повлекли за собой политическую убежденность. Думаю, из России поступают гигантские финансовые потоки, и многие люди зарабатывают деньги, так что это был случай из разряда "не раскачивайте лодку". Бывший сотрудник особого отдела ирландской полиции Лиам Смол сообщил, что КГБ и ГРУ действуют в Ирландии уже более 30 лет. "Россия всегда использовала Ирландию как черный ход в Великобританию. Офицеры ГРУ приезжали сюда под дипломатическим прикрытием. Иногда они выдавали себя за журналистов, что позволяло им свободно перемещаться", - сказал он. В 1983 году Ирландия выслала ряд россиян после ареста дипломатов Виктора и Ирины Липасовых за попытки добывать информацию и поставлять оружие ИРА. "Они работали из торговой зоны в Стиллоргане. Из них двоих она на самом деле была старше по званию", - вспоминает Смол. В 2010 году МИД Ирландии выслал одного российского дипломата, еще один покинул страну добровольно. Оба они были офицерами СВР, которые под дипломатическим прикрытием из Дублина руководили сетью в США. Источники в ирландских и британских спецслужбах полагают, что перед "Брекзитом" Россия наращивает свои силы в Ирландии. Эта оценка частично основывается на планах по увеличению площади российского посольства в Дублине. "Зачем строить огромное посольство для небольшого сообщества россиян?" - задается вопросом один из источников. По словам других источников, их предупредили, что Россия уже отправила в Дублин "клерков-шифровальщиков", которые специализируются на перехвате, шифровании и передаче телекоммуникационных данных. Им не разрешается покидать посольство в одиночку. Источники в разведке сообщают, что критически значимая инфраструктура страны и IT-предприятия могут оказаться "полностью беззащитны". Связанную с ГРУ группу подозревают в прошлогодней кибератаке на электронную почту высокопоставленных инженеров ESB (компании-поставщика электроэнергии. - Прим. ред.), отмечается в статье. "Теракты - тактическая проблема, кибератаки - стратегическая. Они могут отключить банковскую систему, электричество, сети водо- и газоснабжения, систему поставок продовольствия и другие части важнейшей для нас инфраструктуры", - сказал бывший заместитель директора военной разведки Ирландии Майкл Мерфи. Разрешение на перепланировку посольства было получено в мае 2015 года. Его общая площадь составит почти 10 тыс. квадратных метров. Посольство США занимает площадь 3935 квадратных метров, указывает издание. "Русские хотят расширить построенный в 1890 году дом по периметру и увеличить его площадь с 1893 квадратных метров до 5019, - сообщает The Times. - Они также намерены снести дом у ворот и заменить его одноэтажным консульским зданием. Еще появится одноэтажное помещение для корреспонденции, которое одновременно будет служить пропускным пунктом, и два новых трехэтажных здания для персонала, каждое площадью 865 квадратных метров, подземная парковка на 23 машины и электроподстанция ESB, призванная соответствовать "возросшим потребностям в электроэнергии". Источник: The Times