19 марта 2018 г. Анатолий Литвиненко | The Times Сначала был убит мой отец Александр Литвиненко, а теперь мой друг Николай Глушков Сын Александра Литвиненко в статье о Николае Глушкове, опубликованной в The Times, пишет, что схема, по которой гибнут диссиденты, стала хорошо знакомой. По воспоминаниям автора статьи, в день, когда ему исполнился 21 год, его мать Марина подарила ему золотое кольцо отца, которое тот носил большую часть жизни - с момента бегства из России в 2000 году до дня поступления в больницу 3 ноября 2006 года. "Подарок на мой день рождения придал мне обновленный импульс заново открыть для себя, кем был мой отец, - пишет Анатолий Литвиненко. - И чем больше я узнавал о прошлом моего отца - офицера разведки в КГБ и ФСБ, тем больше меня поражала его смелость при сопротивлении бывшим работодателям". Они славятся тем, что преследуют критиков до конца, как в случае с покушением на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, говорится в статье. "Невозможно переоценить жажду мести Кремля, особенно после убийства на прошлой неделе Николая Глушкова, бывшего замдиректора российской авиакомпании "Аэрофлот", в его доме в Лондоне. Схема, сопутствующая смертям диссидентов, стала слишком знакомой", - пишет автор. Литвиненко вспоминает, как на лекции по российской политике в Университетском колледже Лондона преподаватель показывал ряд изображений, в том числе фото Бориса Березовского. Как и Глушков, он был еще одним открытым оппонентом Путина, бежавшим из России и найденным дома умершим при подозрительных обстоятельствах. Для курса требовалось ознакомиться с историями, связанными с этими снимками. "Я помню, как подумал, что лично знаю большинство из этих людей", - пишет Литвиненко. "Глушков был моим другом. На 16-летие он подарил мне часы, которые я с тех пор ношу. Теперь, как и кольцо моего отца, это очередное мрачное напоминание о великом человеке, которого больше нет", - заключает Литвиненко. Источник: The Times