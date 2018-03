19 марта 2018 г. Дэвид Коллинз | The Times Перебежчик из КГБ Виктор Макаров, считающий, что Великобритания его "бросила", говорит, что боится стать следующей жертвой The Sunday Times рассказывает о визите своих корреспондентов к 63-летнему Виктору Макарову, который служил в КГБ, шпионил на Великобританию, после разоблачения провел пять лет за решеткой, а затем тайно перебрался на Запад. Журналисты навестили его в "крохотной муниципальной квартире в отдаленном городке на севере", говорится в статье. "Его тапочки протерлись на носах, а в холодной квартире, где он живет один, пахнет плесенью. После того как он два года занимался шпионажем в сердце российской разведки, MI-6 в 1992 году тайно переправила его в Британию. По утверждениям Макарова, первое время он получал наличные деньги и чеки от сотрудников разведслужб. Но после того как в 2001 году ему было единовременно вручено 58 тыс. фунтов, с ним, по его словам, порвали связи. Теперь, спустя 17 лет, Макаров живет в вечном страхе, что путинские киллеры попытаются отомстить ему за измену России-матушке", - говорится в статье. "У меня ощущение, что меня предали, - сказал Макаров в интервью. - Я доверял Британии, думал, что она обо мне позаботится. Я рисковал своей жизнью, чтобы шпионить в пользу этой страны. А теперь посмотрите на меня". Макаров заявил: "Я сделал нечто намного хуже, чем Сергей Скрипаль. Я рассказал MI-6 о планах, которые Россия составила, чтобы вторгнуться в Польшу. Я рассказал им очень много вещей, которых они не знали. Я испугался, когда они добрались до Литвиненко. А теперь Скрипаль. Следующим могу стать я. Всякий раз, когда российская пресса делает материалы о предателях, я в их списке. Журналист из Russia Today звонил мне насчет интервью. Они не забыли. Когда я служил в КГБ, они искали людей, которые предали их в 40-е годы - тридцатью годами раньше. КГБ никогда не забывает". "Макаров подозревает, что наши агенты сочли, что он все еще работал на русских", - пишет автор. "Как это может быть правдой? - вопрошает он. - Я был арестован и провел пять лет в тюрьме. Я знаю имена многих сотрудников MI-6, которых я никогда не выдавал. Эти люди были бы схвачены и наказаны, если бы я все еще шпионил на Россию". Издание сообщает, что теперь Макаров живет на пособие, составляющее менее 200 фунтов в неделю. Источник: The Times