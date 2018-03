19 марта 2018 г. Том Парфитт | The Times Заявления о вбросе бюллетеней омрачают победу Путина на выборах в России Владимир Путин обеспечил себе безоговорочную победу на президентских выборах, но она омрачена многочисленными сообщениями о фальсификации голосования и попытках увеличить явку, пишет корреспондент The Times Том Парфитт. 140 тыс. наблюдателей, в том числе 30 тыс. сторонников Алексея Навального, неоднократно фиксировали вбросы в урны для голосования, сообщает издание. Избиратели сообщали журналистам по всей стране о том, что их принуждали голосовать начальники или научные руководители. От некоторых требовали фотографии их бюллетеней в качестве доказательства того, что они это сделали. Камеры наблюдения на избирательных участках зафиксировали многочисленные случаи вбросов бюллетеней, в которых, очевидно, принимали участие сотрудники, ответственные за организацию выборов, пишет корреспондент. "На одной видеосъемке с избирательного участка Якутской области видно, как человек опускал в урну столько бюллетеней, что за ним выстроилась небольшая очередь избирателей. В Дагестане, на Северном Кавказе, наблюдателей оттеснила в сторону группа людей, в то время как сотрудник избирательной комиссии и неизвестный мужчина вбрасывали в урны многочисленные бюллетени", - говорится в статье. "На нескольких избирательных участках видеокамеры были затемнены или направлены в другую сторону от избирательных урн", - пишет автор. Навальный сообщил журналистам, что 30 тыс. его наблюдателей в регионах обнаружили расхождения на 12-25% между их данными явки и официальными цифрами. "Основная фальсификация голосования начнется только с подсчетом голосов, позже", - сказал он. Проголосовав, 78-летняя пенсионерка Марта Иванушкина сказала: "Я не стыжусь признаться, что я проголосовала за Путина... Он недавно сказал Западу: "Раньше вы нас игнорировали, вы нас не слушали. Теперь вы нас слышите". Мне это понравилось". 60-летний Валерий Воронин, архитектор, сообщил, что он отдал свой голос Ксении Собчак. "Экономика разрушена, кругом сплошная коррупция, бандиты управляют страной. Она образованная женщина. Я считаю, что она сможет что-то изменить", - сказал он. 37-летний Павел Кобзов, менеджер чайно-кофейной компании, заявил, что он подумывал проголосовать за Павла Грудинина, но его смутило то, "как он отвечал на вопросы про его многочисленные зарубежные счета". "Я проголосовал за Путина. Его позиция ясна нам и миру. Он прагматичный, он знает, куда мы идем. Промышленность и сельское хозяйство возрождаются - и оборонная промышленность тоже, что важно", - отметил Кобзов. Источник: The Times