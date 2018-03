19 марта 2018 г. Редакция | The Washington Examiner Победа Путина на выборах ничего не говорит о его личных политических страхах Правление Путина продлится еще как минимум до 2024 года. На тот момент его президентский стаж составит 20 лет, указывает редакция The Washington Examiner. "Это вам не решительная победа Саддама Хусейна на выборах в Ираке. Какими бы недугами демократии ни страдало современное российское государство, Путина и правда поддерживает российский народ. Для Запада этот факт неприятен, - говорится в статье. - И тогда вопрос в том, откуда такая антипатия к демократическим нормам? Если 80% страны одобряет деятельность Путина, почему Путин считает нужным прижимать критиков?". "Ответ - неуверенность. В частности, он боится, что его разоблачат как клептократа. Путин очень боится журналистов и активистов, которые проливают свет на его делишки, - отвечают журналисты. - Самый очевидный пример - Алексей Навальный, журналист, который периодически публикует разоблачительные статьи о роскошном образе жизни российских чиновников, официально получающих не так уж много". "Самое примечательное недавнее сообщение Навального утверждает, что один вице-премьер российского правительства наслаждался гостеприимством и общением с гаремом олигарха Олега Дерипаски в 2016 году. Неудивительно, что это не забавляло ни Путина, ни Дерипаску", - говорится в статье. Навальный и его сторонники постоянно подвергаются преследованиям со стороны ФСБ. "Если вы заглядываете в результаты воскресных выборов в России, помните, что самой большой внутренней угрозой для Путина являются имена, не стоящие в бюллетене напротив имени Путина", - пишет издание. Источник: The Washington Examiner