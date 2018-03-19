Путин: много союзников, мало друзей

Сирия или Иран, Украина или Венгрия - на международной арене больше ничего не происходит без участия российского президента. США и ЕС беспомощно взирают на это, констатирует Die Welt.

"Они все пришли к нему - даже те, кто до этого занимал откровенно прозападную позицию. Саудовская Аравия, самый влиятельный союзник США в арабском мире, посылает своих представителей в Москву, смиренно признавая роль Путина в качестве третейского судьи в Сирии", - замечает автор публикации Даниэль-Дилан Бёмер.

"Венгрия, одной из первых покинувшая Восточный блок в 1989 году, выступает за отмену жестких антироссийских санкций. Ей вторит Италия, которая еще при Маттео Ренци была важнейшим партнером Ангелы Меркель в ЕС. (...) Что же такого может предложить хозяин Кремля?" - задается вопросом журналист.

"При взгляде на глобальную сеть, выстроенную Путиным, видно, что российский президент мастерски внедряется туда, где есть проблемы и намечается серьезный раскол. Его партнерства, - пишет Бёмер, - нередко можно спутать с враждой. Возможно, это связано с тем, что Путин тонко чувствует слабости своих мнимых друзей и умеет надавить где нужно. Эти способности делают его влиятельном в мире, полном кризисов и хаоса".

"На Ближнем Востоке он может играть ключевую роль не только в Сирии, но и в конфликте с Ираном. Для Путина не представляет большой проблемы тот факт, что страны НАТО делают после отравления Скрипаля громкие заявления и высылают российских дипломатов", - говорится в статье.

"При этом ему на руку разобщенность европейцев, он форсирует ее, выстраивая контакты с радикальными силами и манипулируя общественным мнением в соцсетях", - пишет автор.