19 марта 2018 г. Рут Маркус | The Washington Post Трамп заставил старших сотрудников подписать соглашения о неразглашении. По идее, они действительны и по окончании президентства "В апреле 2016 года, когда еще казалось невообразимым, что Трамп попадет в Белый дом, Роберт Коста и Боб Вудвард, журналисты The Washington Post, побеседовали с Трампом, и Коста в какой-то момент поднял тему так полюбившихся данному кандидату соглашений о неразглашении, которые, по его мнению, должны были подписывать сотрудники [администрации]", - рассказывает Рут Маркус в упомянутом издании. "Читатель, это случилось. В первые месяцы работы этой администрации, по настоянию нынешнего президента Дональда Трампа, которого приводили в бешенство утечки из Белого дома, старших сотрудников администрации попросили подписать соглашения о неразглашении с обещанием не раскрывать конфиденциальную информацию и положениями о том, что любые нарушения будут караться. И эти соглашения были подписаны. Кое-кто сначала воспротивился, но затем под давлением тогдашнего начальника штаба Рейнса Прибуса и юридического бюро Белого дома все-таки выполнил это требование, заключив, что соглашения, скорее всего, не будут применяться", - говорится в статье. Как рассказал один человек, подписавший такой документ, соглашения о неразглашении "должны были быть очень похожи на те, которые мы подписали во время кампании и в переходный период". "Помню, президент сказал: "Все ли подписали соглашения о неразглашении, как те, которые вы подписывали во время кампании или в Башне Трампа"?" - пояснил этот источник. В то время, в феврале или марте 2017 года, по словам источника, "было много утечек и простого вранья, а также много правдивых сообщений о том, что должно было остаться конфиденциальным. Президент стремился к тому, чтобы персонал дважды думал, прежде чем что-то разгласить и получить серьезные неприятности", - передает журналистка. "Более того, по словам источника, обещания о неразглашении остаются действительными не только в период работы сотрудника администрации в Белом доме, но и после окончания президентства Трампа", - говорится в статье. "Они не рассчитаны на срок в четыре года или восемь лет, когда он может быть президентом, или на четыре месяца работы кого-нибудь из сотрудников. Они рассчитаны на то, чтобы пережить эти сроки", - сказал источник. Источник: The Washington Post