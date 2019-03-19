Почему мы испытываем необходимость ходить, когда разговариваем по телефону?

"Вы не сможете это объяснить, но очевидно, что когда вы разговариваете по телефону, вы ходите. Пусть даже не осознавая этого. Вы не единственный. Независимо от того, кто там на другом конце линии, многим из нас с трудом удается удержаться на месте и не начать движение - с телефоном, прижатым к уху. Специального исследования этого явления еще не проведено, но существуют некоторые инструменты, которые помогут его объяснить", - пишет журналистка Le Figaro Мелоди Кастан.

"Большинству из нас прогулка по гостиной или на улице помогает сосредоточиться и улучшить мышление во время телефонного разговора", - говорится в статье.

"Моторная активность, такая как ходьба, стимулирует пробуждение мозга, движение восстанавливает внимание", - говорит Кристоф Хааг, исследователь в области социальной психологии и эмоций в EM Lyon.

Давайте не будем забывать, что ходьба "помогает рассеивать энергию, например, когда вы ждете телефонного звонка и ходите кругами, словно вам нужно хоть что-то сделать", считает Жан-Жак Темпрадо, профессор Института наук о движении в Университете Экс-Марсель.

"Сотня шагов во время разговора также способна избавить от переизбытка эмоций, связанных с собеседником или темой разговора", - пишет газета.

"Уже в доисторические времена наши предки из пещер взяли на вооружение ходьбу, чтобы снимать стресс от опасности", - подчеркивает Кристоф Хааг.

"Чем важнее эмоциональный контекст, тем больше мы будем двигаться", - добавляет Марион Луят, профессор психологии в университете Лилля.

"Мозг способен бессознательно улавливать признаки, указывающие на движение нашего собеседника, а затем вызывать наше передвижение", - отмечает журналистка.

"Это называется эмоциональной инфекцией", - указывает Кристоф Хааг.

"Профессор Темпрадо, со своей стороны, отмечает "сопереживание" человеку, находящемуся на другом конце провода. Как во время личной встречи: "Если проанализировать изменения положения тела и симметрию движений двух людей, которые вместе что-то обсуждают, становится понятно, что они неосознанно синхронизируют свои позы и жесты", - передает Le Figaro.