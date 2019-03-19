Сточные воды убивают больше людей, чем войны

"ООН публикует свой ежегодный доклад о мировом развитии и состоянии водных ресурсов. В мире у трех человек из десяти нет доступа к безопасной питьевой воде", - пишут журналисты Le Figaro Венсан Борденав и Солин Рой.

"В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию, в которой провозглашено право на чистую питьевую воду и санитарию как право человека", - говорится в статье.

"ООН и ЮНЕСКО представили свой ежегодный доклад о мировом развитии и состоянии водных ресурсов во вторник в преддверии Всемирного дня воды, который состоится 22 марта. Из доклада становится понятно, что воды недостаточно. Во всем мире три человека из десяти (2,1 млрд человек) по-прежнему не имеют доступа к системе водоснабжения безопасной питьевой водой, а шесть человек из десяти (4,5 млрд человек) не могут воспользоваться безопасными санитарными услугами", - указывает Le Figaro.

"Начиная с 1980-х годов, ежегодное потребление воды в мире увеличивается на 1%. К 2050 году ожидается, что мировой спрос продолжит свой рост с 20% до 30%", - говорится в публикации.

"На планете достаточно воды для удовлетворения потребностей 9 млрд человек", - говорит Ричард Коннор, главный редактор доклада для Координации деятельности ООН по воде и санитарии (UN Water). - Но воды окажется недостаточно, если эти 9 млрд человек будут съедать по два стейка в день и принимать душ по четыре раза в сутки".

"Говорить о воде - значит говорить о неравенстве. Более 2 млрд человек живут в странах, где потребление воды превышает имеющиеся ресурсы. В докладе отмечается, что 4 млрд человек, или две трети населения мира, сталкиваются с серьезным дефицитом воды, по крайней мере, один раз в год", - отмечают авторы статьи.

"Большинство богатых стран пережили революцию в области здравоохранения в XIX веке, - поясняет Бернар Барраке, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра (CNRS) в Международном центре исследований по окружающей среде и развитию. - Чтобы предотвратить распространение заболеваний, связанных с водой, в городских районах, они разработали водопроводную сеть для всех, финансируемую самыми богатыми. Однако в бедных странах богатые отделены от самых бедных и имеют легкий доступ к медицине. Им нет необходимости устанавливать этот санитарный кордон. Таким образом, ситуация лишь ухудшается".

"Более 80% муниципальных и промышленных сточных вод сбрасывается в окружающую среду без надлежащей очистки, а во многих развивающихся странах по-прежнему широко распространены заболевания, связанные с водой. В 2018 году от дизентерии или холеры умерло около 780 тыс. человек, что в десять раз больше, чем число жертв войны за тот же год", - комментируют журналисты.

"Согласно докладу МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата), в предстоящие годы нестабильность климата станет более частым явлением. Сухие участки будут иметь тенденцию становиться более сухими, а заболоченные участки более влажными. Уже сейчас не менее 90% стихийных бедствий связаны с водой", - передает газета.

"В докладе подчеркивается роль муниципалитетов, которые не исполняет свои обязанности по гарантированию доступа для всех своих граждан. Доступ к питьевой воде является правом человека, но во многих городах значительная часть беднейшего населения живет в трущобах. Таким образом, они не подлежат переписи. А тот, кто не существует для администрации, не может воспользоваться этим правом", - пишут авторы статьи.

"В период с 2010 по 2018 год в отчете ООН по водным ресурсам приводятся данные о 263 конфликтах, связанных с водой, в 123 из которых вода явилась их непосредственным спусковым механизмом", - говорится в публикации.

"Неудивительно и то, что вода участвует в написании истории народов. Например, главный редактор водного отчета ООН Ричард Коннор упоминает "арабскую весну". Такое внезапное стремление к свободе не появилось на пустом месте: цена на хлеб, сильно возросшая в 2010 и 2011 годах в связи со значительным снижением урожая пшеницы, в частности, в России, из-за экстремальных погодных условий, сыграла решающая роль во вспышке этих народных восстаний. (В 2010 году на Россию обрушилась жесточайшая жара и засуха. И российские власти ввели годовое эмбарго на поставки зерна за границу. От него сильно пострадали арабские страны для которых Россия является главным экспортером пшеницы. Прим. ред.)", - отмечает Le Figaro.