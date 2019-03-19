Президентские выборы на Украине: вечное возвращение Юлии Тимошенко

"В 58 лет героиня "оранжевой революции" снова становится кандидатом на президентских выборах, первый тур которых назначен на 31 марта", - пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

"Никогда еще за последние тридцать лет, в течение которых она боролась за достижение вершин, цель не казалась столь достижимой - единственная стоящая цель - верховная власть, пост президента страны, которая осыпала ее похвалами, а затем отвергла. За тридцать лет Юлия Тимошенко познала все: славу, неудачу, забвение и даже тюрьму на три года. С приближением первого тура президентских выборов на Украине 31 марта она снова ожила, она всегда расцветает во время завоеваний", - пишет Le Monde.

"Опросы общественного мнения долгое время отдавали ей первое место, она опережала своего главного соперника, уходящего президента Петра Порошенко. Сейчас же ее обошел новичок, самопровозглашенный комик и "шут", Владимир Зеленский, с которым она столкнется во втором туре, если получит туда доступ. Таким образом, вновь вырисовывается призрак 2010 и 2014 годов, когда она всякий раз оказывалась на втором месте. Но она верит в свою звезду: когда показали передачу о расследовании причастности приближенных Порошенко к злоупотреблениям заказами на военную технику, она тотчас стала призывать к его отставке", - указывает автор публикации.

"В 58 лет еще не поздно заново себя изобрести, - пишет газета. - И "проевропейская" руководительница решила свергнуть коррумпированную олигархическую систему, которая разъедает Украину".

"Но разве сама она не произошла из этой системы? В 90-е годы молодая Юлия Тимошенко, продавая российский газ на Украине, стала "газовой принцессой", влиятельной бизнес-леди", - говорится в публикации. "И за это она, как указывают судебные документы США, выдавала огромные взятки, - напоминает Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции. - Она сама является символом коррупции!"

"Юля", как ее все называют, вернулась на политическую арену с проверенным методом: популизмом. Ее атаки на действующее правительство не характеризуются особой изощренностью: "мафия", "режим", "истребление" экономической политикой, ведущей к обнищанию. Ее основные предложения: вновь открыть клиники в деревнях, сохранить заводы любой ценой, отменить реформу здравоохранения, пусть и единодушно приветствуемую, а главное, уменьшить вдвое тарифы на газ", - передает Le Monde.

"За ее программой стоит реальный риск разрыва с Международным валютным фондом [кредитором страны с 2014 года] и напряженности в отношениях с ЕС, - говорит один европейский дипломат. - К счастью, она умеет окружать себя разумными людьми и сама она всегда открыта для обсуждения".

"Это популизм нового стиля, популизм истеблишмента, - утверждает советник президента Порошенко. - Она не хочет что-либо ниспровергать, так как она сама является частью системы".

"Действительно, украинская пресса уверяет, что она стремится успокоить олигархов. Игорь Коломойский, один из проигравших эпохи Порошенко, может стать одним из ее теневых сторонников.", - пишет Виткин.

"Огромная разница между ней и Порошенко состоит в том, что ее жизнь сводится к политике, - комментирует молодой депутат-реформатор Сергей Лещенко. - Для нее деньги - всего лишь инструмент власти".