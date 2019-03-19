Эффект "желтых жилетов" угрожает восстановлению туризма во Франции

"Бесчинства, совершенные на Елисейских полях во время парижских демонстраций "желтых жилетов" в декабре 2018 года, а затем в субботу 16 марта, еще больше подпортили имидж Франции и замедлили подъем международного туризма, начавшийся в 2017 и усилившийся в 2018 году", - сообщает Le Monde.

"Хотя правительство уповает на то, что в прошлом году было достигнуто рекордное количество путешественников - 90 млн человек, "мы ожидаем, что 2019 год окажется более сложным", - признается госсекретарь Франции по туризму Жан-Батист Лемуан.

"Было затишье, позволившее Франции вновь позиционировать себя как регион туристической дестинации, - продолжает он. - Однако последние события вновь возрождают очень плохие картины. Мишенью становится средство труда людей, которые способствуют созданию ореола нашей страны во всем мире".

Лемуан находится в Марселе, чтобы выступить перед 915 туроператорами из 73 стран, собравшимися в этом городе на четырнадцатую туристическую выставку Франции Rendez-Vous, пишет Le Monde.

"Мы очень внимательно относимся к ситуации в этом секторе", который представляет собой два миллиона прямых и косвенных рабочих мест, 250 тысяч предложений каждый год (50 тысяч из них остаются незанятыми) и 7,2% национального богатства", - указывает Лемуан.

"Изображения столкновений и пожаров на "самой красивой улице мира" разошлись по всей планете. А парижский регион, привлекающий большую часть иностранных туристов во Франции, особенно сильно подвергся "эффекту желтых жилетов", - говорится в публикации. - По словам Лемуана, это ускоряет сбавление оборотов, затронувшее несколько самых туристических европейских стран. В январе количество международных заявок на въезд во Францию сократилось на 7,8% по сравнению с 4,6% в Италии и 2,5% в Испании".

"Мы собирается на 25% увеличить ассигнования на рекламу нашим трем ведущим туристическим игрокам AtoutFrance, RégionIle-de-France и VilledeParis", - заявляет Лемуан.

"Со времени первого митинга "желтых жилетов" 17 ноября 2018 года "беспошлинная торговля в среднем снизилась от 10% до 30%", - обеспокоенно говорит Денис Леруа, директор Hexagon Planet, второй в мире компании в секторе налоговых льгот, а "чтобы оправиться от этой ситуации, потребуется "от шести до девяти месяцев".

"Иностранные туристы были движущей силой экономического роста в 2018 году", - констатирует Дидье Арино, директор фирмы Protourisme, который верит в "возвращение динамики роста со второго квартала".

"Однако эти оптимистичные перспективы, обнародованные 13 марта, основаны на опросе профессионалов (туроператоров, гостиничных сетей, независимых компаний) в январе-феврале. До актов насилия 16 марта, когда радикализировавшиеся погромщики, "черные блоки" или "желтые жилеты" вознамерились вновь повторить свои бесчинства в предстоящие недели", - пишет газета.

"К концу 2020 года Франции вряд ли удастся достичь цели в 100 млн туристов, которую поставил в 2015 году Лоран Фабиус, когда был министром иностранных дел и туризма", - говорится в статье.

"Но такая цель подталкивает к мобилизации", - говорит госсекретарь по туризму. "Тем более, что в рейтингах до 2027 года Франция фигурирует во главе списка регионов туристической дестинации, и ожидается увеличение числа туристов из Китая, России и Ближнего Востока", - пишет Le Monde.