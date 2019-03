19 марта 2019 г. Мэтт Апуццо и Бенджамин Новак | The New York Times Венгрия развернула красную ковровую дорожку перед загадочным российским банком, разбередив опасения по поводу шпионов "Международный инвестиционный банк", малоизвестный российский финансовый институт с небольшим балансом, является маловероятным источником глобальной интриги. В более обычные времена его план открыть новую штаб-квартиру в Будапеште прошел бы незамеченным. Но председатель банка имеет давние связи с российскими спецслужбами. А венгерский парламент фактически предоставил банку дипломатический иммунитет от любых проверок со стороны полиции или финансовых регуляторов, вызвав обеспокоенность западных чиновников в сфере безопасности тем, что российские шпионы могут использовать этот банк в качестве базы для проведения разведывательных операций в Европе", - сообщает The New York Times. "Несколько европейских стран выслали российских агентов и развернули наступление на финансы Кремля, пытаясь действовать единым фронтом, поскольку Москву обвиняют во вмешательстве в американские выборы, отравлении бывшего шпиона в Британии и проведении хакерских атак в отношении европейских аналитических центров", - пишет издание, добавляя, что опасения в отношении этого банка испытывают не только европейцы, но и американцы, " тем более что администрация Трампа превратила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в союзника". "Этот банк привлек внимание западных чиновников, потому что Орбан - лидер страны, которая является членом как Европейского Союза, так и НАТО - разжег беспокойство, неуклонно налаживая более тесные связи с российским лидером, - пишет The New York Times. - Орбан, питающий антииммигрантские настроения крайне правый лидер, который систематически ослабляет демократические институты Венгрии, указал на Россию как на маяк для своей модели так называемой нелиберальной демократии. (...) Орбан наградил принадлежащую Кремлю компанию беспроцентным контрактом на сумму в миллиарды долларов на модернизацию венгерской АЭС и подверг критике санкции Запада против России. Кроме того, Венгрия тайно предоставила вид на жительство российскому законодателю Владимиру Блоцкому и его родственникам, а также членам семьи главы Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, что привело к обвинениям в том, что Венгрия стала "черным ходом" для россиян, которым в противном случае пришлось бы приложить немалые усилия за то, чтобы обосноваться в Евросоюзе". "Но только недавно аналитики начали задавать вопросы о том, действительно ли Орбан разворачивается в сторону Москвы", - говорится в статье. По словам Питера Креко из исследовательской группы "Политический капитал", базирующейся в Будапеште, в готовности Орбана предоставить иммунитет российскому банку на венгерской территории есть парадокс: Орбан не горел желанием возобновить военный договор с Соединенными Штатами из-за опасений, что он затронет суверенитет Венгрии. "Если это так, - задумывается Креко, - почему вы предоставляете этот иммунитет российскому банку, когда есть серьезные основания полагать, что он может быть прикрытием для операций российской разведки?" "Во время холодной войны банк служил финансовым центром коммунистического торгового блока, - указывает The New York Times. - Он пришел в упадок вместе с распадом Советского Союза, но правительство Путина возродило его под руководством новой руководящей команды. Среди его членов - Куба, Болгария, Венгрия и Вьетнам, которые управляют банком по системе "одна страна - один голос". Согласно отчетам, Россия является крупнейшим вкладчиком в банк, контролируя 40 процентов его активов". "Председатель банка, Николай Косов - выходец из известной кагэбистской семьи, отмечают западные чиновники и один бывший российский чиновник. Его отец на протяжении большей части 1970-х годов был ведущим российским шпионом в Будапеште, а российское информационное агентство ТАСС назвало его мать "одной из самых выдающихся шпионок XX века", - пишет издание. "По словам чиновников, которые согласились говорить на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать вопросы разведки, представители западных служб безопасности считают, что сам Косов служил в российской разведке. В заявлении банка говорится, что он "никоим образом не связан с КГБ", - указывает газета. - В его официальной биографии говорится, что в советское время он служил на различных дипломатических постах. Банк отклонил вопросы о его прошлом как предвзятые. "Эти вопросы никак не связаны и не имеют никакого отношения к банку, его председателю и акционерам и поэтому не нуждаются в комментариях", - говорится в заявлении банка. По словам его представителей, переезд в Будапешт является естественным шагом в его расширении. Банк отметил, что в нем работают сотрудники разных национальностей и что более половины активов поступило из европейских стран". "Соглашение о неприкосновенности, принятое недавно в парламенте, не является чем-то необычным для многостороннего инвестиционного банка, но правительственные чиновники и эксперты говорят, что эта договоренность не имеет большого смысла. "Очень трудно сказать, почему этот банк сейчас перебивается в Венгрию, - сказал Джулиус Хорват, профессор экономики в Центрально-Европейском университете в Будапеште. - Похоже, это основано не на экономических соображениях, а скорее на политических". "По словам одного из представителей сферы европейской безопасности, банковское соглашение предоставило Путину возможность пополнить свой шпионский корпус после изгнания десятков российских чиновников из Европы и США. Высылки были проведены в отместку за отравление бывшего русского шпиона в Британии. Агнес Вадай, оппозиционный депутат венгерского парламента, сказала: "Теперь можно отправлять в этот банк с полной неприкосновенностью, и мы ничего не будем знать о том, кто они". Источник: The New York Times