Война, которую Москва предпочтет забыть

"Пятьдесят лет назад между Китаем и Советским Союзом разгорелся непродолжительный, но ожесточенный пограничный конфликт, - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш. - При этом Москва даже подумывала о том, чтобы нанести удар по ядерным объектам Китая. В результате конфликта Пекин укрепил свои позиции - это факт, о котором Москва сегодня вспоминает неохотно".

Победа над фашистской Германией, которую Россия ежегодно празднует с огромными затратами, является в стране "источником национальной гордости, который Кремль умело использует в своих целях в качестве доказательства обороноспособности страны". При этом, отмечает автор статьи, о 50-й годовщине главной битвы пограничного конфликта на острове Даманском официальная Москва молчит, в то время как это был первый и единственный после Второй мировой войны случай, когда России пришлось обороняться от внешнего агрессора.

2 марта 1969 года китайские войска заняли остров Даманский (сегодня Чжэньбао). Во время боя 15 марта после нескольких атак и отступлений советской армией был открыт огонь из реактивных систем залпового огня. В результате конфликта с китайской стороны погибло несколько сотен человек, Москва насчитала 58 погибших. Тем не менее, превосходящие по численности китайцы не сдавались, и возмущенное советское руководство даже задумалось о нанесении удара по ядерным объектам Китая, запросив поддержку у США, но в итоге сдалось и передало Китаю контроль над Даманским островом, повествует издание.

"Неудивительно, что в Кремле неохотно вспоминают об этом эпизоде. Хуже территориальной потери было то, что Мао взял после конфликта курс на сближение с Америкой", - отмечает журналист.

"Сегодня в своей антизападной политике Кремль как никогда ранее зависим от поддержки Китая. Однако конфликт 1969 года стал предзнаменованием того, что сегодня очевидно: зад российского медведя на востоке уязвим и в тандеме с Пекином, - заключает Рюш, - Россия является явно более слабым партнером".