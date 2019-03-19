Пока не сдастся последний правозащитник

"Руководителю чеченского подразделения правозащитной организации "Мемориал" Оюбу Титиеву придется провести в тюрьме четыре года. Так, абсолютно в интересах диктатора Кадырова, закончился шитый белыми нитками процесс", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Оюб Титиев знал, что у него нет шансов, - повествует журналистка Кристина Хебель. - Приговор против него, руководителя "Мемориала", последней правозащитной организации в республике Чечня, был ясен уже давно. Процесс "побил рекорд лицемерия и цинизма", сказал 61-летний правозащитник в своем последнем слове".

Приговор Титиеву, отмечает издание, соответствует российской статистике: обвинительный приговор выносится в стране в 99% всех процессов.

Правозащитники, например, Рейчел Денбер из Human Rights Watch, назвали приговор "абсолютным скандалом", говорится в статье.

"Чеченский диктатор Рамзан Кадыров вынес свой собственный приговор уже вскоре после ареста Титиева. Он назвал сотрудника "Мемориала" "наркоманом", "врагом народа" и объявил: "Мы будем ломать хребет нашим врагам", - передает издание.

"Приговор Титиеву - это очередной сигнал в адрес не только НПО, но и всех чеченцев: никто больше не может чувствовать себя в безопасности в этой российской республике, - указывает Хебель. - Те, кто видит необходимость говорить о преступлениях в регионе, не найдет помощи и у правозащитников, так как они не могут защитить самих себя".

"Инсценированное обнаружение наркотиков - распространенный метод режима Кадырова для того, чтобы на время избавиться от неугодных критиков. Только в случае с Титиевым обвинение в хранении наркотиков особенно абсурдно, - отмечает издание. - Все свидетели описывали его как хорошего мусульманина, который регулярно молится, не курит и не пьет, соблюдает Рамадан, регулярно тренируется, в том числе и на боксерском ринге".

"То, что такие показания дали в зале суда даже старейшины, показывает, насколько велико уважение к Титиеву. Однако правда, вероятно, не играет никакой роли в этом процессе. На противоречия в процессе просто не обращали внимания", - подчеркивает Хебель.

Так, "один из полицейских позднее сказал, что он увидел пакет с наркотиками через окно автомобиля. Однако, согласно документам, он лежал под сидением. Предполагаемый свидетель, который якобы видел, как Титиев курил на улице марихуану, на очной ставке не смог, по данным одного из адвокатов, опознать его - что потом было зафиксировано в протоколе иначе. Сам свидетель уже дважды был осужден за хранение наркотиков", - говорится в статье.

"В этот раз Кремль снова предоставил Кадырову свободу действий, - продолжает Хебель. - Пока он обеспечивает порядок в регионе и отправляет Москве бойцов, он может действовать по собственному усмотрению. К тому же он - в сравнении с другими регионами - получает для своей республики очень много денег из Москвы, на этот год запланировало около 30 млрд рублей".

"О многом говорит уже то, что российскому руководству за несколько месяцев до чемпионата мира по футболу, во время которого Кадыров получил право принять у себя египетскую команду, не удалось перевести дело Титиева в Москву", - отмечает издание.

Те, кто отправил его за решетку, считают себя мусульманами, сказал Титиев. "Но никто не стремился к восстановлению истины. Стыдно видеть людей, называющих себя мусульманами, так низко павших", - заявил он.

"Эти слова, - пишет Хебель в заключение, - вполне можно понять как послание Кадырову, который с удовольствием позиционирует себя в роли заступника мусульман".