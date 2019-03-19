Как Путин и Асад хотят шантажировать Запад

"Асад и его покровители Россия и Иран бомбят Идлиб ради исключительного господства над Сирией. Запад, который, бездействуя, наблюдает за происходящим, должен оплатить восстановление страны. В Евросоюзе ослабевает сопротивление этому циничному расчету", - пишет немецкое издание Die Welt .

"С учетом десятков людей, погибших и тяжело раненных только на прошлой неделе, созданная в прошлом году "буферная зона" вокруг Идлиба, которую должны были охранять российские и турецкие военные, кажется теперь лишь фарсом", - отмечает автор статьи Рихард Херцингер.

"В очередной раз становится явным, где именно пролегает настоящая линия фронта в сирийской войне: ось Москва-Тегеран-Дамаск действует фактически в унисон с исламистскими террористами - их объективно объединяет намерение уничтожить последние остатки революции против Асада", - указывает журналист.

При этом Запад, как это часто случалось и раньше, бездействуя, наблюдает за этой "мясорубкой". "От Запада, а именно от Евросоюза, Кремль и его протеже в Дамаске теперь дерзко требуют без предварительных условий оплатить восстановление страны, которую они сами разрушили до основания. Но это значит ни что иное как то, что Запад будет финансировать вновь установившееся над всей Сирией царство террора Асада", - говорится в статье.

"В связи с этим пустые обещания Кремля о "политическом процессе" с привлечением всех сторон конфликта оказываются настоящим пропагандистским обманом, - отмечает Херцингер. - На деле Запад уже сегодня тратит львиную долю гуманитарной помощи на 11,7 млн сирийцев, пострадавших от войны, - в том числе и на 5,6 млн человек, которых заставила пуститься в бегство военная машина Путина и Асада".

"При этом страны-доноры не могут контролировать, сколько денег ООН, поступающих в управляемые режимом Асада и его союзниками регионы, перенаправляются ими на собственные цели - например, для того, чтобы заселить опустошенные и безлюдные территории, подвергшиеся бомбардировкам, лояльными группами населения и приспешниками диктатуры", - пишет издание.

Европейцев хотят привлечь тем, что благодаря финансированию восстановления страны будут созданы условия для возвращения миллионов сирийских беженцев, но в этом, отмечает журналист, одновременно слышится и угроза надолго оставить страны, принявшие беженцев, с проблемами их обеспечения и интеграции - "или же и вовсе пригнать туда еще больше беженцев, если страны не подчинятся плану режима и его протекторов".

"Однако на самом деле военная разруха - это не главная причина того, почему люди боятся возвращаться в Сирию. Решающее значение имеет то, что по возвращении беженцев ждут аресты, пытки и прочие репрессии", - подчеркивает издание.

Хотя ЕС все еще сопротивляется "циничному расчету Путина и Асада", в Европе "растет давление со стороны прокремлевских сил, направленное на обхаживание сирийского диктатора, - и готовность приукрашивать его власть. Так, правительство ФРГ уже говорит о том, что нужно найти пути для переговоров с Асадом о гарантиях безопасности для тех, кто хочет вернуться на родину. Но с учетом реальной расстановки сил надежда на такие "гарантии" иллюзорна", уверен Херцингер.

"Заявление президента Дональда Трампа о максимально быстром выводе американских войск из Сирии после предполагаемой победы над ИГИЛ (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.), действует на Асада и его покровителей как согласие с тем, что они в одиночку могут определять судьбу страны", - указывает журналист.

"То, что поле боя, среди прочих, передается и Ирану, плохо вписывается в пропагандируемую Вашингтоном цель по изоляции страны мулл. После того, как Запад годами допускал одно из худших кровопролитий новейшей истории, теперь он может стать сообщником в легитимации преступников", - констатирует Херцингер.