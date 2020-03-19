Освободившиеся от карантина китайцы торопятся развестись... но не избавиться от брака

"(...) Китай, где началась эпидемия коронавируса, судя по всему, успешно обуздал распространение этой инфекции. Число новых случаев заражения уменьшается день ото дня, и в некоторых городах начинают отменять меры по запрету на выход из дома. Некоторые семьи сталкиваются не только с окончанием сидения взаперти, но и с окончанием любви. После шести недель карантина в государственные службы стали обращаться многие пары, которые торопятся оформить развод. Как сообщает издание Daily Mail, в Дачжоу в провинции Сычуань с 24 февраля по 13 марта было подано 300 заявлений на развод. Из-за процедуры, занимающей всего полчаса, перед окошками отделов записи актов гражданского состояния создавались небольшие очереди", - пишет Le Figaro.

"(...) Из-за наплыва заявлений нескольким офисам пришлось ввести максимальное количество ежедневных приемов, - говорится в статье. - В районе Бейлин в Сиане, городе с 8-миллионным населением, расположенном в центральной части Китая, предельное количество в 14 приемов было, в частности, достигнуто 5 марта, рассказывает служащий отдела записи актов гражданского состояния китайской газете Global Times. Часть этих приемов, запланированных до запрета на выход из дома, была отложена из-за эпидемии. Но другая часть напрямую связана с очень строгим карантином, наложенным на многих китайцев. "Многие пары находились взаперти более месяца, и из-за этого внезапно проявились скрытые конфликты", - поясняет служащий в интервью газете.

"(...) Мы получали заявления на развод от людей, которые потом об этом пожалели", - рассказывает другой служащий отдела записи актов гражданского состояния из Сианя. Он утверждает, что некоторые из свежеразведенных даже снова поженились несколько дней спустя после своего расставания", - резюмирует Le Figaro.