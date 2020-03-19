Адюльтер во времена коронавируса: прощайте, любовницы и любовники?

"Управлять тайными отношениями в период карантина - значит создавать новые правила, думая о том, что будет после его окончания", - пишет журналистка Люсиль Беллан в издании Slate.fr.

"(...) Существует особая категория взрослых людей, вынужденных столкнуться с ситуацией, к которой они оказались не готовы. Проблема этих людей состоит в том, чтобы обеспечить повседневную жизнь со своим официальным супругом или супругой, и при этом задуматься о том, что делать с другой своей историей, связанной с любовником или любовницей. Такой вопрос может показаться незначительным, однако он мешает заснуть значительному проценту населения: как справиться с такой ситуацией во время карантина?" - задается вопросом автор статьи.

"Создательница подкаста Single Jungle Луиза заметила, что она, как и многие пользователи интернета, во времена стресса склонна к активизации своего либидо. (...) Поскольку правительственное объявление об оптимальном сроке карантина отличалось предсказуемостью, некоторые люди успели организовать последнюю физическую встречу перед карантином: "Мы встретились в полдень, чтобы сказать друг другу "прощай". Но так как мы встречаемся довольно часто (от двух до трех раз в неделю), я просто в отчаянии", - рассказывает одна женщина, Жасмин.

"(...) Одной из главных ожидаемых трудностей является управление общением со своим любовником, которое чрезвычайно осложняется из-за постоянного нахождения поблизости официальных супругов и возможных детей, - комментирует Беллан. - Но почему бы не воспользоваться подобным ограничением в игровых и развлекательных целях, отправляя тайные сообщения предмету своей незаконной любви (или своего влечения) во время других видов общения? Именно это и собирается сделать Долорес: "Я буду писать ему каждый день. Узнавать новости, вставлять нежные слова между ссылками и советами, пока я занимаюсь с детьми... Но никаких сексуальных намеков, ну, зачем торопиться, в сильном напоре нет смысла, раз неизвестно, когда мы встретимся..."

"(...) Одним незаконным парам представляется настолько немыслимым не видеть друг друга, что ради встречи они готовы пойти на любой риск и обойти правительственные указы, - говорится в публикации. "Мы будем встречаться где-нибудь между нашими квартирами", - резюмирует Кароль. Другим серьезно усложняет ситуацию географическое расстояние, не позволяющее им поддаться желанию нарушать законы: "У нее два сына от предыдущего брака, у меня жена и двое детей, - рассказывает Габриэль. - Поскольку мы живем на расстоянии 40 км друг от друга, я совершенно не вижу никакой возможности ее увидеть. К сожалению, у меня нет собаки, чтобы прогуливаться с ней на расстоянии в 80 км".

"Поэтому приходится проявлять креативность, в зависимости от ситуации. Тем, кто живет недалеко друг от друга, пригодится идея о том, чтобы оставлять в окне некое тайное послание (предмет или символический рисунок), напоминающее человеку о том, что вы помните о нем и желаете его. А когда географическая дистанция слишком велика, то философский клуб полиамории, придуманный Шарлоттой де Валейрес, визуально представляет простые рекомендации: старайтесь общаться каждый день, организуйте удаленный книжный клуб, читая одни и те же книги, ведите какой-то общий проект, обменивайтесь эротическими сообщениями и конечно, выделите время на перечитывание тех сообщений или просмотр тех фотографий, которыми вы ранее поделились", - передает Slate.fr.

"(...) Общение не обязательно должно носить сексуальный характер (оставьте это на потом, мы же не знаем, как долго это продлится), создавшаяся ситуация также может помочь в установлении более глубоких отношений. Если у вас есть возможность отправлять только одно сообщение в день, то убедитесь, что оно наполнено смыслом и будет подпитывать вашу связь в течение следующих 24 часов. Независимо от того, посылаете ли вы свою улыбку или румянец, это создаст атмосферу, наполненную близостью, которую вы разделяете с этим человеком", - комментирует автор статьи.

"Создавайте собственные коды, чтобы понимать друг друга с полуслова. Вместо слов "я тебя люблю" или "я хочу тебя", находите такие слова или выражения, которые не вызовут подозрений, но зато оживят ваши общие воспоминания", - говорится в статье.

"Все те, кто находится вдали от того, кого они любят или тайно желают, считают дни и мечтают о страстных встречах. Такой вопрос уже рассматривается некоторыми незаконными парами", - отмечает журналистка. Как это делает Амель: "Когда вся эта история с пандемией окажется позади (я осознаю, что, увы, это будет нескоро...), я с большей убедительностью скажу моему мужу, что я планирую провести выходные с подружками, чтобы расслабиться. Как вы понимаете, это будет неправда".