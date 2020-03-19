Почему инфодемия так же опасна, как и пандемия

"Во время кризиса слухи и ложная информация распространяются особенно быстро, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - (...) В последние дни произошло три, на первый взгляд не связанных друг с другом события: в Германии несет вздор женщина, называющая себя "мамой Польди". В США вздор несет человек, являющийся президентом Соединенных Штатов. При этом во всем мире десятки тысяч людей заражаются коронавирусом".

"На самом деле эти события тесно связаны друг с другом. Женщина, называющая себя "мамой Польди", утверждает в голосовом сообщении, что в Университетской клинике Вены было установлено, что ибупрофен повышает опасность тяжелого заболевания Covid-19. (...) Еще больше людей слышат ложь и вводящие в заблуждения утверждения, которые распространяет о коронавирусе Дональд Трамп. На протяжении нескольких недель американский президент говорит, что держит все под контролем, что скоро не будет зараженных, а вакцина готова. Ничего из этого не соответствует действительности".

"Мнимая мама Польди и Дональд Трамп - два действующих лица, способствующих тому, что вирусная пандемия сопровождается вирусной инфодемией. Слухи, полуправдивая информация и фейковые сообщения стремительно распространяются. Конечно, цифровая дезинформация никого не заражает - но она порождает неуверенность и может привести к легкомысленному поведению людей. В период пандемии это может стать вопросом жизни и смерти", - указывает издание.

"Мы боремся не только с пандемией, мы боремся с инфодемией", - заявил месяц назад глава Всемирной организации здравоохранения. - Ложные сообщения распространяются быстрее вируса, и они так же опасны".

"По данным сервиса проверки фактов Newsguard, к началу марта ложной и вводящей в заблуждение информацией люди делились и комментировали ее более 50 млн раз - в 142 раза чаще, чем информацией от официальных источников, например, ВОЗ".

Через соцсети и мессенджеры каждый может поделиться любой информацией. "Некоторые слухи распространяются со злым намерением: чтобы вызвать у людей чувство неуверенности, посеять расизм, продать сомнительные продукты или использовать страх перед коронавирусом с целью распространения компьютерных вирусов", - отмечает издание.

"В период кризисов слухи и дезинформация всегда пользуются спросом, говорит профессор Кейт Старберд, изучающая кризисную информатику и кризисную коммуникацию в Вашингтонском университете. Когда люди испытывают чувство неуверенности и страха, они пытаются получить максимальное количество информации, чтобы лучше оценить ситуацию. Раньше было тяжело узнать хотя бы что-то - сегодня же можно узнать больше, чем нужно. "Проблема заключается в избытке информации", - говорит Старберд".

"В сегодняшней ситуации это фатально. С одной стороны, опасным может быть само чувство неуверенности. Так, в санатории украинского города Новые Санжары должны были быть помещены под карантин вернувшиеся специальным рейсом из Китая украинцы. Так как появилась ложная информация о том, что пассажиры заражены коронавирусом, вспыхнули паника и агрессивные протесты. Глава местной администрации говорила об "Армагеддоне", вызванном дезинформацией".

"Вводящие в заблуждение утверждения могут косвенно приводить и к смерти. (...) Доказано, что "социальная дистанция" работает: 100 лет назад городу Сент-Луису благодаря своевременным и решительным мерам удалось предотвратить распространение испанского гриппа - в Филадельфии меры были приняты слишком поздно, и тысячи людей погибли. Это справедливо и сегодня. Чтобы замедлить распространение вируса, нужно мыть руки и соблюдать дистанцию. Тот, кто не хочет менять свою повседневную жизнь, так как якобы не относится к группе риска, способствует тому, что люди будут гибнуть", - заключает Süddeutsche Zeitung.