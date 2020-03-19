Седые кардиналы

"Такие политики, как Джо Байден, Дональд Трамп и Владимир Путин не могут остановиться. Ими движет неизмеримое желание власти, которое не знает возрастных границ", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"В настоящий момент мир дивится спектаклю, который предлагает ему Владимир Путин, - отмечает журналист Вилли Винклер. - Он не хочет оставлять власть. Хотя шефу Кремля только 67 лет, занимая меняющиеся должности, он уже на протяжении 20 лет является самым могущественным человеком в России. Его последний президентский срок должен закончиться в 2024 году, 71 год был бы прекрасным возрастом для более или менее заслуженного ухода на пенсию, но не для Путина. Поэтому он позволил преданному депутату Валентине Терешковой (которой самой 83 года) провозгласить себя "стабилизирующим фактором для нашего общества". Для Путина в интересах этой стабильности не должно быть ограничения президентского срока, он, как и китайский Си Цзиньпин (66 лет) твердо намерен править всю жизнь".

Впрочем, подобные замашки не ограничиваются авторитарно правящими ложными демократами. "Политический комик Тревор Ноа так описал соперничество между американскими демократами за своего кандидата в президенты: избирателям, по его словам, "придется выбирать, будет ли их человек старым или еще более старым". Джо Байдену 77 лет, его конкуренту Берни Сандерсу - 78", - говорится в статье.

"Чтобы подчеркнуть свою моложавость, Дональд Трамп называет себя "очень стабильным гением". Он красит волосы в цвет кукурузных початков и хвастается успехом среди женщин. Каждый, кто изучил основы психологии в Университете "Гугл и Википедия", догадывается, что продолжающиеся нападки на "сонного Джо", Байдена, который постоянно путает слова и якобы "не знает, где он и что делает", являются выражением собственного страха". При этом сам Трамп, по-видимому, не всегда помнит имя своей жены, отмечает автор статьи.

"Никто, даже американский президент, не обязан знать все, в конце концов для пандемий, обогащения урана и всего остального у него есть советники. Он лишь должен быть в здравом рассудке, а он с определенного возраста начинает порой ослабевать. Сегодняшний американский президент снова предложил свою кандидатуру для более продолжительного пребывания у власти, к чему сегодня стремится и Путин. На всякий случай Трамп пригрозил, что если его не выберут снова, рухнет вся экономика".

"Старики просто не могут остановиться. Власть поддерживает их в рабочем состоянии, ее потеря была бы признанием в том, что они больше не молоды. Эта зацикленность на власти, неспособность отказаться от своего кресла, объединяет демократических политиков с давними королями, которые могли спокойно умирать перед народом на своем троне, если их не сталкивал оттуда соперник или, возможно, собственный сын".

"Но что, если народ вовсе не хочет им мешать, а, готовый к преклонению, собирается вокруг старых мужчин? Примечательно, что демократии, которым давно удалось скинуть с себя автократические оковы, вынуждены обязательно выбирать чуть ли не монарха, мужчин в годах, со всеми регалиями дедушки из книги с картинками: немного неуклюжих, но представительных, добросердечных, но, если нужно, строгих, обязательно имеющих жизненный опыт и чудесным образом кажущихся неопасными".

Насколько жизненно необходимыми могут быть старые мужчины, показывают примеры Тито в Югославии и Франко в Испании, отмечает автор статьи. "Они сформировали свои страны в соответствии с личными притязаниями на власть, следствием чего стало настолько личное господство, что вместе с их кончиной грозила разрушиться и вся страна".

"Склонность восточных государств собирать в политбюро стариков, возрождается на Западе. (...) Впрочем, порой старые белые мужчины не просто непобедимы, но и действительно незаменимы. Не стоит недооценивать их роль как стабилизирующего фактора общества", - заключает Tages-Anzeiger.