Брошенный российским государством

"В процессе об убийстве в Тиргартене подсудимый продолжает молчать. Но вне зала суда он охотно говорит. Становится ясным: на помощь российского государства он пока надеется напрасно", - говорится на сайте новостной передачи Tagesschau немецкого телеканала ARD.

"Спустя шесть месяцев после начала судебного процесса подсудимый впервые показал свое лицо, - повествует журналистка Сильвия Штёбер. - По просьбе председательствующего судьи мужчина, обычно неподвижно и безмолвно сидящий за бронированным стеклом, снял свою FFP2-маску. Он встал и даже немного склонился в сторону свидетельницы, которая должна была сказать, является ли она ему знакомой или родственницей. Этот жест подтвердил показания сотрудника управления уголовной полиции (BKA), которые он дал накануне: обвиняемый по делу об убийстве в берлинском парке Тиргартен вовсе не замкнут. При удобном случае он вступает в разговор и позволяет узнать кое-что о своей личности - например, когда в феврале 2020 года его доставляли в Верховный федеральный суд в Карлсруэ для явки к следственному судье".

"Сопровождавший его сотрудник BKA использовал перерывы для того, чтобы поговорить с ним по-русски - в частности, об одном шпионском романе: "Аквариум", описывающий методы российской военной спецслужбы ГРУ, был написан бывшим агентом, который во время холодной войны перебежал на сторону британцев. Обучение шпионов описано там преувеличенно. "Вы в курсе?", - спросил сотрудник BKA обвиняемого. Тот в ответ пожал плечами - мол, это и так всем известно. В качестве реалистичной книги он посоветовал другую - советскую героическую сагу времен Второй мировой войны о борьбе русских партизан в тылу врага на западе Украины".

"Живой интерес обвиняемый, по словам сотрудника BKA, проявил к сообщениям СМИ об убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили, в котором его обвиняют, и его последствиях для германско-российских отношений. Он удивился такому вниманию и прямо-таки возмутился однобокому, на его взгляд, освещению дела. В конце концов, сказал он, другие страны тоже преследуют врагов государства и террористов. В качестве примера он назвал американцев в Сирии", - говорится в статье.

"Германия, по его словам, недооценивает чеченцев. "Они не имеют представления об опасности, которая исходит от чеченцев", - цитировал следователь BKA слова заключенного, который также рассказал о разной реакции на него во время прогулок в месте его заключения. По его словам, русские заключенные расположены к нему, чеченцы же, наоборот, угрожают. Во время разговоров обвиняемый выглядел доброжелательным, удивительно сконцентрированным и вовсе не запуганным, сказал сотрудник BKA. По нему не было заметно, что он испытывает какой-либо стресс. Он был взволнован, лишь когда речь шла об отсутствии поддержки из России и расследования в обратном направлении. В конце концов, во время ареста он видел еще одного мужчину, рассказал обвиняемый".

"(...) То, что российское государство еще ничего не предприняло для его поддержки, следует из сообщения Федерального ведомства по охране конституции от октября 2019 года, в котором шла речь о служебной переписке с российской спецслужбой ФСБ. На просьбу предоставить данные о Вадиме Соколове ФСБ ответила, что на основании положений о защите персональных данных в России личные данные Соколова могут быть предоставлены только с его согласия. (...) Ведомство по охране конституции констатировало "недостающую готовность к сотрудничеству". По его мнению, аргумент о защите данных - это только прикрытие. Это, считает ведомство, свидетельствует о том, что ФСБ есть что скрывать".

"Адвокаты Кюнне, Шульц и Петерсен также указали на российский федеральный закон от 6 марта 2006 года, признающий "правомерным" убийство террористов, - передает издание. - (...) Из статьи 5 следует, что решение о таких операциях принимает президент Российской Федерации. "Если Зелимхан Хангошвили был убит российским спецподразделением в Берлине на основе этого закона, то это произошло по приказу Владимира Путина", - заключила Кюнне".