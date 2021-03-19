Европе трудно отвечать на попытки дестабилизации со стороны России

"(...) У европейцев нет привычки использовать столь недипломатичный язык, даже когда речь заходит о российском президенте. Но, по сути, лидеры ЕС не нашли повод для критики озвученных в среду Джо Байденом комментариев в адрес Владимира Путина (...)", - пишет корреспондент Le Figaro в Брюсселе Анна Рован.

"Владимир Путин как президент России несёт ответственность за политику и действия российских властей", - заявила в четверг пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Россия, обвиненная Байденом во вмешательстве в выборы в США в 2016 и 2020 годах, усиливает попытки дестабилизации в Европе? В последние годы участились кибератаки, кампании по дезинформации и вмешательства в выборы. К тому же, Covid-19 предоставил россиянам новую "площадку для игр": они подозреваются в том, что в прошлом году проникли в системы Европейского агентства по лекарственным средствам и получили доступ к конфиденциальным документам о закупках вакцин государствами-членами. Расследования продолжаются", - говорится в статье.

"Среди 27 стран ЕС от попыток дестабилизации со стороны Москвы больше всех страдает Германия. По данным сайта EUvsDisinfo Европейской службы внешних связей, за последние пять лет она стала жертвой 700 кампаний в российских СМИ, - указывает автор публикации. - С учетом недавних высказываний официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, кампании против Берлина в ближайшее время не прекратятся. "Германия раньше была генератором позитивных инициатив в отношении России и в рамках двусторонних контактов, сейчас, к сожалению, ситуация изменилась", - сказала она в феврале.

"ЕС пытается выступить единым фронтом в борьбе против провокаций Кремля. Но дискуссия 27 стран ЕС по поводу отношений между Евросоюзом и Россией на следующей неделе, вероятно, продемонстрирует, что им нелегко будет договориться о своей позиции в отношении Москвы. Германия зависит от российского газа, а Италия беспокоится о своих хороших отношениях с Москвой, тогда как Польша и страны Балтии - парализованные российским соседом - выступают за союз с Соединенными Штатами. Однако после отравления и ареста Навального и затем, в начале этого месяца, в ответ на репрессии против сторонников оппозиционера были приняты лишь минимальные санкции", - пишет Le Figaro.

"Это не повлияло на содержание Навального под стражей и срок его пребывания в тюрьме. Однако эти санкции могут повлиять на условия его содержания. Если мы сохраним высокий уровень международного внимания к этому вопросу, это минимизирует риски", - сказал Нику Попеску, старший аналитик в Институте ЕС по исследованиям в области безопасности, Париж.

"(...) Стремясь придать смысл "стратегической автономии", ставшей их мантрой, европейцы на данный момент предпочли держаться подальше от обмена любезностями между Вашингтоном и Москвой, указывает журналистка. "У нас есть собственная позиция в отношении поведения режима Путина", - заявил в четверг один высокопоставленный чиновник ЕС.