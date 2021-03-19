В России Владимир Путин ткнул носом Джо Байдена

"(...) Догадывался ли Джо Байден о той буре, которую он вызовет в России? Отвечая "Да, я так думаю" на вопрос журналиста телекомпании ABC News: "Путин - убийца?", президент четко обращался к американской публике. И этот вопрос задумывался как перевернутое зеркало запутанного ответа Дональда Трампа на тот же вопрос четырьмя годами ранее: "У нас тоже много убийц. Вы что, думаете, что наша страна такая невинная?" - пишет Liberation.

"До Москвы явно не дошли тонкости этого контекста. По крайней мере, они игнорировались многими российскими политиками, которые пустились в состязание, кто лучше выразит возмущение, - полагает автор статьи. -По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, "Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия". Сенатор Андрей Турчак сказал, что "заявление Байдена - это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя". (...) Что касается чеченского лидера Рамзана Кадырова, то он счел, что Джо Байден "опасен для всего человечества" и что ему "лечиться надо, а не управлять страной".

"(...) Эта реакция на самом деле адресована не американцам, - считает политолог Татьяна Становая. - Она касается внутренней политики и адресована непосредственно Владимиру Путину. Внутри российской элиты существует очень сильная антиамериканская тенденция, и для ее представителей эта история становится отличным поводом набрать очки, быть замеченными Путиным и получить политическую выгоду".

"Сам президент России ограничился язвительной насмешкой: "Я желаю ему здоровья". А затем добавил со снисходительной улыбкой на губах: "Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается - тот так и называется". И чтобы доказать, что "это не просто детская поговорочка и шутка [...], мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества". "Это способ заявить, - считает Становая, - что эти обвинения его не задевают, что к Джо Байдену у него есть лишь презрение, скорее даже какая-то жалость".

"(...) Отношения между Москвой и Вашингтоном долгое время были очень плохими, - поясняет Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. - Но мы видим, что у Байдена нет желания улучшать эти отношения по существу". Тем не менее, добавляет он в качестве отклика на ремарку Джо Байдена, настаивающего на возможности достижения договоренностей с Россией по конкретным вопросам, "мы, возможно, увидим прогресс, достигнутый избирательным образом по определенным пунктам, где их интересы сходятся: Ближний Восток, Арктика, контроль над ядерным оружием". Но на данный момент, настроение останется конфронтационным, заключает он", - передает Libération.