Обнаженное тело 57-летней женщины - оружие массовой дестабилизации

"Актриса Корин Масьеро разделась во время церемонии вручения главной французской кинопремии "Сезар", чтобы засвидетельствовать кризис, в котором оказался сектор культуры", - пишет независимая журналистка и блогер Титью Лекок в издании Slate.fr.

"Обнаженное тело 57-летней женщины до сих пор шокирует. (...) Когда я смотрела эти кадры, я, конечно, подумала, какая она смелая, потому что я понимаю, как нелегко раздеться перед огромным залом, полным людей в вечерней одежде. Я подозревала, что найдется несколько ворчливых старикашек, которые предпочли бы услаждать свой взор телом 17-летней девушки. Но волна возмущенных оскорблений в адрес Корин Мазьеро застала меня врасплох", - отмечает автор статьи.

"Парламентарии от партии "Республиканцы" даже заявили в прокуратуру о "выставлении себя напоказ в сексуальном плане". Как будто речь шла об извращенце, стоящем на углу улицы в своем большом плаще, который он расстегивает, когда мимо проходят студентки. Все так серьезно? Интересная заметка: это означает, что для этих депутатов любое женское тело является сексуальным. Женщина - это сексуальный объект. (...) Но в конечном итоге, что же здесь такого удивительного? Постоянная сексуализация женских тел является одной из черт патриархата", - полагает Лекок.

"По правде говоря, меня действительно поражает то влияние, которое способно оказать обнаженное тело 57-летней женщины. Оно до такой степени их напрягает? В каком-то смысле это отличные новости. Я не знала, что у нас под рукой есть оружие массовой дестабилизации. Что мы являемся оружием массового поражения. Это великолепно", - говорится далее.

"Я думала, что тела женщин старше 40 в обществе просто не существуют, потому что они на хрен никому не нужны", - комментирует журналистка.

"(...) И теперь я обнаруживаю, что на самом деле мы пугаем. Мы травмируем. Мы шокируем. Наши тела - это политическое оружие. Да уж, кто бы мог подумать, что в наших растяжках заключена такая сила", - продолжает автор.

"(...) Однако хотелось бы остановиться на одной детали этого ужасного скандала. То, каким предстало перед нами тело Корин Масьеро. Все они говорили нам, как невыносимо было то, что она навязала им жизнь своего потрепанного тела. Если почитать отзывы, то можно подумать, что это нечто мерзкое и безобразное. Но послушайте... Если бы мне удалось стать такой потрепанной в ее возрасте, это меня бы вполне устроило. Я не понимала, почему ее тело кого-то напугало. Ничего особенного я там не увидела. Это было нормальное тело. Более того, на самом деле, я нахожу его слишком хорошим по канонам нашего времени, стройным, с грудью, которая держится сама по себе. (...) И что удивительно, даже она сама сказала, что считает себя безобразной", - пишет автор.

"В интервью она говорит о своем теле так: "Мои старые разваливающиеся ягодицы", "моя обвисшая грудь", "вот такой живот", "целлюлит". "Моя сила в том, чтобы быть безобразной, популярной и вульгарной".

"(...) Следует серьезно подумать о пересмотре критериев. Мы живем в обществе, которое считает высокую и стройную 57-летнюю женщину развалиной. Воистину мы являем собой больное социальное тело", - резюмирует Титью Лекок.