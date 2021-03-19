Канцлер Австрии Себастьян Курц летал на самолете олигарха

"Этот перелет вызывает вопросы: согласно сообщению одного из СМИ, канцлер Австрии Себастьян Курц воспользовался самолетом украинского олигарха. Щекотливая деталь: владелец самолета, находясь в Вене, борется против своей экстрадиции в США", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В начале марта австрийский канцлер прибыл с коротким визитом в Израиль. (...) Обратно он отправился на арендованном частном самолете. (...) В Австрии этот перелет вызвал вопросы. По информации издания Zack Zack, арендованный самолет принадлежит бизнес-империи олигарха, имеющего очень хорошие связи в политических кругах Вены. Его имя: Дмитрий Фирташ", - говорится в статье.

"Бизнесмен родом из Украины. Там его уже несколько десятилетий считают опытным серым кардиналом. Так, он заявлял, что поддерживал партию чемпиона мира по боксу Виталия Кличко, сегодняшнего мэра Киева. После Евромайдана Фирташ, по-видимому, договаривался о том, кто будет баллотироваться на президентских выборах: после разговора в Вене Кличко отказался, а свою кандидатуру выдвинул миллиардер Петр Порошенко".

"Впрочем, уже несколько лет Фирташ пребывает в Вене. На Украине ему грозит арест. Одновременно и США пытаются добиться экстрадиции бизнесмена. Там против него идет расследование по подозрению в коррупции. (...) Американские следователи заинтересованы в Фирташе и потому, что его считают ключевой фигурой в газовых сделках, которые десятилетиями заключались между Россией и Украиной".

"Австрийское ведомство канцлера представляет перелет на самолете олигарха обычным явлением. Оно сообщило, что это "абсолютно обычная, стандартная процедура - бронировать отдельные перелеты через такие компании как Avcon Jet. У нас нет информации о том, в чьей собственности находятся конкретные самолеты, и это не имеет особого значения", - передает Der Spiegel.