19 марта 2021 г. Лариса Браун | The Times Изменение климата грозит новой холодной войной в Арктике, предупреждает глава НАТО Йенс Столтенберг "Йенс Столтенберг заявил, что изменение климата имеет "прямые последствия" для безопасности НАТО во всем мире, а таяние морского льда "подогревает стратегическое соперничество". Генеральный секретарь трансатлантического альянса безопасности указал, что глобальное потепление вызывает засуху в Африке, разжигая конфликты, миграцию и терроризм", - передает The Times. "В интервью The Times он заявил, что странам НАТО необходимо адаптироваться, потому что экстремальные погодные условия "напрямую повлияют" на военные операции, оборудование и базы за рубежом", - говорится в статье. "Изменение климата - это фактор, множащий кризисы, он имеет прямые последствия для нашей безопасности, - предупредил он. - [Он] может разжигать конфликты везде, но по-разному. Засуха в Сахеле сильно отличается от таяния ледников на Крайнем севере". "Судоходные маршруты, открытые таянием льда в Арктике, могут сократить время пути из Китая в Европу почти наполовину, а научные исследования показали, что к 2050 году в Арктике не останется льда в летние месяцы", - говорится в статье. "Таяние морского льда на Крайнем севере подогревает стратегическое соперничество, отчасти потому, что оно откроет морские пути между Европой и Азией. Оно повысит экономический интерес к этой области для нефтегазовой деятельности и, "конечно же", также упростит перемещение военных возможностей", - заявил 62-летний Столтенберг. Он обвинил Россию в попытке "контролировать движение" по новым морским путям и сказал, что НАТО необходимо отстаивать свои права на "свободу судоходства", присутствуя в регионе. "Мы должны быть готовы к некоторым вызовам, когда мы увидим рост коммерческих перевозок", - заявил Столтенберг, бывший специальный посланник ООН по изменению климата. "Россия увеличила свой военный потенциал в Арктике способами, "невиданными со времен холодной войны". Они включали "Арктическое командование" с открытием бывших советских баз за Полярным кругом и строительство новых. Россия также развернула новую систему вооружения и радары и ввела в эксплуатацию ледокольный флот для работы на новых маршрутах во время таяния льда в летние месяцы. "Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, напомнил, что Китай объявил себя "государством, близким к Арктике", и у него есть планы создания "полярного Шелкового пути", соединяющего Китай и Европу. Произошло "значительное" наращивание военно-морского флота Китая: за последние пять лет Китай добавил к своему флоту 80 кораблей и подводных лодок. "[Это] равно общему количеству кораблей и подводных лодок во флоте Великобритании. Тем самым Китай увеличивает свои возможности для работы в Арктике, особенно когда тает лед", - подчеркнул он. "The Times недавно сообщила, что Королевский флот будет поддерживать постоянное присутствие за Полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России на торговых маршрутах. Фрегат Type 23 скоро присоединится к многонациональной оперативной группе в Баренцевом море на фоне опасений, что изменение климата может позволить Москве установить контроль над полярными регионами. Северный флот ВМФ России базируется в соседнем Североморске", - указывает газета. (...) Источник: The Times