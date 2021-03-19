"Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Это высказывание наложит отпечаток на его отношения с российским президентом. Стоим ли мы на пороге опасной эскалации?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

"Оглянемся немного назад, - пишет журналист Михаэль Туманн. - Предшественник Байдена Барак Обама тоже однажды оскорбил Путина, назвав Россию "региональной державой" после вторжения в Крым в 2014 году. Тогда Москва была возмущена еще больше, ведь, с российской точки зрения, унижение хуже вербального осуждения. Это слово долго преследовало его, в том числе и когда Путин обвел его вокруг пальца очередной российской интервенцией в 2015 году в Сирии. О таких словах помнят и по ним судят".

"Но независимо от того, можно ли в достаточной мере подтвердить высказанное в адрес Путина обвинение, не президенты, а прокуроры и судьи должны предъявлять обвинения или выносить приговоры. Путин молниеносно распознал непродуманность интервью Байдена. В своем обращении он пожелал Байдену здоровья и сказал, что такие слова характеризуют того, кто их говорит. 1:0 в пользу Путина", - констатирует издание.

"Непосредственные последствия будут ограниченными, - полагает автор статьи. - Джо Байден - и это было понятно - стал первым президентом со времен Рональда Рейгана, который не начал свое президентство с перезагрузки отношений с Россией. Он хорошо знает Путина. Будучи вице-президентом при Обаме, он пережил несколько кризисов, начиная от Крыма и заканчивая российским вмешательством в предвыборную кампанию 2016 года. "У вас нет души", - сказал он однажды Путину, как рассказал он сам. А Путин ответил: "Мы понимаем друг друга".

"Россия отозвала своего посла из Вашингтона. Вашингтон уже в начале марта ввел новые санкции против России по делу Навального. Джо Байден анонсировал новые штрафные меры. (...) Но санкции США против Путина? Это будет разрывом с традицией, в том числе и в сравнении со временами холодной войны. Тогда у руководителей Советского Союза и США всегда была возможность в кризисной ситуации поднять трубку красного телефона. И, следует полагать, что Байден не хочет уничтожать ни этот аварийный тормоз, на который можно нажать до того, как произойдет худшее, ни основы для переговоров. Как минимум так он поступал до сегодняшнего дня", - пишет издание, напоминая, что одним из первых действий Байдена в Белом доме стало продление договора по СНВ.

"Возможно, - резюмирует Die Zeit, - температура отношений и опустилась до температуры в морозильной камере, но диалог, вероятно, продолжится, в том числе и с людьми, которых Байден называет "убийцами".