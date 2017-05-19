Россия Владимира Путина готова сделать "первый шаг" в отношениях с Эммануэлем Макроном

Российский посол во Франции Александр Орлов, занимающий должность с 2008 года, высказался в эксклюзивном интервью корреспонденту французского экономического еженедельника Challenges Антуану Изамбару по поводу отношения нового французского президента к России и итогов президентства Франсуа Олланда.

Россия хочет, чтобы Эммануэль Макрон "вернулся к политике своих великих предшественников, таких, как генерал де Голль и Франсуа Миттеран, когда Франция могла в полной мере играть свою роль великой мировой державы", заявил дипломат. "Мы надеемся, что он выкажет большую независимость решений, чем Франсуа Олланд, при этом оставаясь в рамках традиционных союзов Франции, - пояснил посол. - Мне кажется, что Эммануэль Макрон может стать тем великим президентом, который оставит след во французской истории". Орлов также добавил, что в лице Макрона "мы имеем дело с подлинным главой государства - блестящим, компетентным, умным. Он мне очень напоминает Франсуа Миттерана".

"Однако во время президентской кампании Эммануэль Макрон не щадил Россию и Владимира Путина", - отметил журналист. "Кампания была очень напряженной и повлекла к некоторым заявлениям, но в этом нет ничего особенного", - ответил Орлов. Посол отметил, что Макрон "всегда был корректным по отношению к России".

Дипломат также признался, что был "удивлен" поражением Франсуа Фийона на выборах, но отметил: "Я вижу, что во Франции есть подлинное желание обновления, сильная воля к переменам".

Каковы приоритетные досье, которые Россия хочет рассмотреть с новым президентом? - осведомился корреспондент. "Самое актуальное [досье] - это Сирия, - сообщил Орлов. - Мы можем найти понимание с президентом Республики. Он выглядит более решительным, чем Франсуа Олланд, и это хорошо". Посол также добавил, что на переговорном процессе в Астане, запущенном Россией в январе, были уже достигнуты продвижения, в частности, касательно создания зон деэскалации. "Теперь нужно продвигаться в Женеве, где Франция может играть важную роль", - считает дипломат.

"Как дать новый старт франко-российским отношениям, которые, как кажется, находятся в низшей точке?" - поинтересовался журналист. "Для этого нужно для начала иметь политическую волю на то, чтобы это сделать, - ответил Орлов. - И, как напомнил Владимир Путин, нужно преодолеть взаимное недоверие, которое укоренилось в последние годы. (...) В ближайшем будущем давайте попробуем вновь научиться вместе работать, вести диалог, друг друга уважать, искать решений, а не держаться за бескомпромиссные позиции. Россия готова сделать первый шаг в отношениях с новым французским президентом".

Российский посол также отметил, что считает "противоречивыми" итоги президентства Франсуа Олланда. "В начале пятилетнего срока Франсуа Олланд выказал подлинное желание завязать личные отношения с Владимиром Путиным", - отмечает Орлов. Однако затем, в силу внешних событий, отношения между Францией и Россией стали заложником международных кризисов, в частности, на Украине и в Сирии, добавил дипломат. "По моему мнению, французскому президенту не хватило упорства, чтобы наложить свой собственный отпечаток на внешнюю политику Франции. Он не был последовательным и часто менял курс".

"И в экономическом плане, - продолжил Орлов, - итоги не превосходные. В эти последние два года Франция занимала первое место среди иностранных инвесторов в России. Но с 2014 года торговля между нашими странами сократилась наполовину". В завершение посол отметил, что "Франция пожертвовала своими интересами во имя европейской и трансатлантической солидарности".