19 мая 2017 г. Дэвид Экс | The Daily Beast Российские "спутники-убийцы" снова пробудились "Три загадочных российских государственных спутника удивили экспертов, когда вскоре после вывода на низкую околоземную орбиту в 2013-2015 годах начали кардинально менять свои орбиты, демонстрируя редкостную для малых космических аппаратов маневренность", - пишет обозреватель The Daily Beast Дэвид Экс. "Теперь, после того как они целый год или даже больше бездействовали, два из загадочных спутников снова ожили. По некоторым сведениям, 20 апреля 2017 года один из них изменил орбиту, снизившись на несколько сотен метров, дабы приблизиться на расстояние 1200 м к большому обломку китайского метеоспутника, который Китай разнес на части в 2007 году при спорных испытаниях антиспутниковой ракеты", - говорится в статье. Автор утверждает: "Никто, за исключением людей из российского правительства (и, вероятно, американских военных), не знает в точности, для чего предназначены эти спутники". По предположениям экспертов, это могут быть как "демонстраторы технологий", так и устройства - предшественники орбитального оружия. "Первоначальное трио спутников (известных под их российскими кодовыми именами "Космос-2491", "Космос-2499" и "Космос-2504"), по-видимому, маневрировало в сторону конкретных целей в космическом пространстве, когда оно впервые начало свои танцы на орбите", - пишет автор. По его словам, в 2014, 2015 и 2016 годах эти спутники несколько раз, постепенно, приближались на расстояние несколько десятков футов к отработанным ступеням ракет. По мнению Экса, это наводит на мысль, что перед нами "спутники-инспекторы", способные тесно сближать свою орбиту с орбитой другого космического аппарата и осматривать его, а возможно, даже физически взаимодействовать с ним в целях ремонта, реконструкции или демонтажа. Пентагон называет такие операции "встреча и сближение". "Вероятно, их можно оснастить лазерами, может быть - разместить на них взрывчатку, - говорил независимый эксперт Анатолий Зак о трех "Космосах" в 2015 году. - Если такой спутник подойдет близко к военному спутнику, то, вероятно, сможет нанести ему урон". В 2014 году тогдашний глава "Роскосмоса" Олег Остапенко заверил, что маневренные спутники предназначены для мирных целей, а не являются "спутниками-убийцами". "Космос-2491", по-видимому, бездействует с конца 2014 года. "Космос-2499" совершил драматичные маневры весной 2016 года, а затем бездействовал до марта 2017-го. "Космос-2504" почти два года обращался вокруг Земли как "мертвый груз", после того как в октябре 2015 года прошел рядом с отработанной ступенью ракеты. Когда "Космос-2499" снова ожил, "Космос-2504" примерно в то же самое время начал приближаться к обломку старого китайского метеоспутника", - говорится в статье. "Я нахожу очень интересным, что спутники на два года впадают в спячку, а затем снова оживают и маневрируют. Благодаря этому спутник может действовать скрытно", - говорит эксперт Лора Грего из американской организации Union of Concerned Scientists. Однако Брайан Уиден (Secure World Foundation) замечает, что в отношении чужого спутника гораздо проще заглушить связь или поразить его ракетой, чем совершать операции "встречи и сближения" в деструктивных целях. Источник: The Daily Beast