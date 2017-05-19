Молния: очередные фальшивые новости о Трампе и России

"На этой неделе были потрачены часы эфирного времени и уйма чернил на очередной сфабрикованный скандал в войне СМИ и прогрессивных левых против президента Трампа. Сразу оговорюсь: я понимаю, что стиль управления и высказываний этого президента - не говоря уже о его Twitter-канале - часто являются причиной на данный момент почти ежедневно появляющихся скандалов по тому или иному вопросу. Так или иначе, история с Трампом, Путиным и Россией, которая пока что не привела к появлению хоть малой толики свидетельств о каком-либо правонарушении, продолжает быть, в основном, плодом деятельности СМИ", - пишет журналист Forbes Том Бэзил.

"Почему этот скандал липовый? Давайте разложим по порядку факты, которые не подлежат сомнению", - предлагает он.

"Во-первых, у президента есть полномочия рассекречивать или распространять информацию по собственному усмотрению, если он считает, что это в интересах национальной безопасности США", - отмечает Бэзил.

"Во-вторых, обмен информацией между государствами - в том числе секретной информацией разных уровней конфиденциальности - между дипломатами, военными и сотрудниками разведки происходит каждый день", - пишет автор.

В-третьих, отмечает он, всякий раз, когда любой американский чиновник, имеющий полномочия рассекречивать материалы с целью сообщить их другой стороне, передает кому-то такую информацию, факт ее раскрытия сообщается агентству, которое ее хранит, и, возможно, другим, в том числе ЦРУ. "СМИ представили это так, как будто Трамп сделал что-то настолько вопиющее, что ЦРУ и другие агентства были поставлены в известность", - говорится в статье.

"В-четвертых, единственным человеком или людьми, нарушившими закон в контексте встречи президента Трампа с российским министром иностранных дел, были те, кто побежал в The New York Times с этой историей", - утверждает автор. По его мнению, Белому дому стоит начать серьезнее относится к организаторам утечек, по возможности, выслеживая их и увольняя. "Это нелегко, но без дисциплины среди сотрудников и людей с доступом к информации государственный механизм быстро выйдет из строя. Это может произойти при любой администрации, особенно такой, при которой имеют место согласованные усилия со стороны политических противников внутри и вне бюрократического аппарата подорвать ее работу", - говорится в статье.