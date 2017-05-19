Литва распахивает двери перед чеченскими геями, бегущими от преследований, а США - захлопывают

"Российские мужчины-гомосексуалы пытаются бежать из своей страны на фоне волны арестов, пыток и убийств в Чечне, регионе на юге государства", - пишет журналист Foreign Policy Робби Греймер. "Теперь Литва, одной из первых, предоставила убежище двум гонимым людям, в то время как США отказались выдать им визы", - утверждает издание.

В среду министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал в интервью Baltic News Service, что Литва дала визы "двум уроженцам Чечни, которые подвергались преследованиям из-за своей сексуальной ориентации", и призвал другие страны ЕС последовать примеру Литвы.

Между тем "в среду издание Buzzfeed News написало, что Госдепартамент отказал в визах чеченцам-гомосексуалам, бегущим от гонений, в то время как ЛГБТИ-организации в России отчаянно ищут способы переправить этих людей за границу", говорится в статье.

"Чечня, которой руководит неоднозначный жесткий лидер Рамзан Кадыров, категорично опровергла сообщения, что ее правительство собирает мужчин-гомосексуалов в лагерях-тюрьмах. И все же на фоне бушующего негодования за рубежом российский президент Путин 11 мая согласился провести расследование на основе сообщений", - напоминает издание.