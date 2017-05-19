Команда Трампа планирует возможную месть за обвинения в разглашении секретной информации

"Ближайшее окружение президента Трампа разрабатывает варианты наилучшего ответа на сенсационное сообщение The Washington Post о том, что Трамп поделился с россиянами секретной информацией про тайные планы "Исламского государства"*, которую США, по некоторым сведениям, передал Израиль", - пишет журналистка The Foreign Policy Дженна Маклафлин.

По утверждениям издания, один из рассматриваемых вариантов мести - "атака на экс-президента Обаму и его администрацию в связи с тем, как они обращались с конфиденциальными данными, особенно в рамках программы по обмену информацией об угрозах кибербезопасности".

"По словам источника, осведомленного о совещании, которое состоялось в среду утром в Белом доме, команда Трампа раздумывает, не начать ли ей расследование одной из программ Министерства внутренней безопасности, намекнув, что программа ненадлежащим образом открывала России и другим странам доступ к потокам конфиденциальной информации", - пишет Маклафлин. Эта программа обмена информацией о кибератаках призвана улучшить координацию борьбы с цифровыми угрозами. Команда Трампа рассматривала и другой вариант мести, продолжает автор: "размещение в прессе статьи об этой программе, где содержались бы сходные обвинения в предоставлении конфиденциальной информации".

Со своей стороны, Белый дом заявил журналу, что ничего не знает о каких-либо подобных совещаниях, как и о консультациях с Россией об участии в программе обмена информацией.

Автор сообщает, что речь идет о программе "Автоматический обмен индикаторами", которая позволяет частным компаниям передавать правительству США и международным партнерам информацию о потенциальных хакерах. Источники, хорошо знающие эту программу, сочли идею команды Трампа нелепой.

"Чушь какая-то", - заявил журналу неназванный экс-сотрудник министерства, когда ему сообщили о планах команды Трампа. Он пояснил, что определенную информацию полезно знать всем: "Когда мы делимся информацией по кибербезопасности с русскими, мы защищаем их системы, дабы никто не мог перехватить контроль над их самолетами и ракетами".

Экс-чиновник добавил, что в информации, которой делится министерство, нет ничего особенно конфиденциального.

Представитель министерства Скотт Макконнелл сообщил изданию, что все иностранные партнеры "должны вначале пройти проверку на благонадежность", прежде чем подключиться к "Автоматическому обмену индикаторами". Он добавил, что сейчас у США четыре международных партнера по программе, но пока не назвал страны, затронутые программой.

Со своей стороны, источник, осведомленный о совещании, заявил, что обмен информацией с зарубежными партнерами может стать предлогом для "поиска виновных и чистки рядов" в Министерстве внутренней безопасности. "По-видимому, люди из ближайшего окружения Трампа недовольны министерством за его отказ делиться секретной информацией с некоторыми сотрудниками Белого дома, поскольку те не имеют надлежащих допусков", - поясняет журналистка.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.