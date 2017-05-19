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19 мая 2017 г.
19 мая 2017 г.

Рафаэль Абрахам | Financial Times

"Нелюбовь" - сурово и сильно

Фильм "Нелюбовь", суровая и сильная семейная драма российского режиссера Андрея Звягинцева, представлен на Каннском кинофестивале, пишет Financial Times.

"Нелюбовь" - это душераздирающая история нелюбимого ребенка. Этому фильму предшествовала кинокартина "Левиафан", за которую Звягинцев получил на том же фестивале в 2014 году приз за лучший сценарий, хотя заслуживал Золотую пальмовую ветвь, полагает автор статьи Рафаэль Абрахам.

"Звягинцев навлек на себя неприятности после "Левиафана", в котором, несмотря на получение государственного финансирования, был безжалостен в изображении коррумпированного российского чиновничества. Здесь, по понятным причинам, его критика менее открытая, но если это воплощение России-матушки (о чем, похоже, явно свидетельствуют последние кадры фильма), то оно зловеще: она эгоцентрична, одержима своим статусом и крайне немилосердна", - заключает автор.

Источник: Financial Times


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