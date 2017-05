19 мая 2017 г. Рафаэль Абрахам | Financial Times "Нелюбовь" - сурово и сильно Фильм "Нелюбовь", суровая и сильная семейная драма российского режиссера Андрея Звягинцева, представлен на Каннском кинофестивале, пишет Financial Times. "Нелюбовь" - это душераздирающая история нелюбимого ребенка. Этому фильму предшествовала кинокартина "Левиафан", за которую Звягинцев получил на том же фестивале в 2014 году приз за лучший сценарий, хотя заслуживал Золотую пальмовую ветвь, полагает автор статьи Рафаэль Абрахам. "Звягинцев навлек на себя неприятности после "Левиафана", в котором, несмотря на получение государственного финансирования, был безжалостен в изображении коррумпированного российского чиновничества. Здесь, по понятным причинам, его критика менее открытая, но если это воплощение России-матушки (о чем, похоже, явно свидетельствуют последние кадры фильма), то оно зловеще: она эгоцентрична, одержима своим статусом и крайне немилосердна", - заключает автор. Источник: Financial Times