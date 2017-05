19 мая 2017 г. Гай Чейзан | Financial Times "Роснефть": Сотрудничество России с Саудовской Аравией должно продолжиться Сотрудничество между двумя крупнейшими в мире производителями нефти, Россией и Саудовской Аравией, должно продолжиться после окончания срока действия введенных ОПЕК ограничений на добычу, чтобы осуществить переход к нормальному нефтяному рынку, пишет корреспондент Financial Times Гай Чейзан, ссылаясь на главу "Роснефти". Выступая в Берлине в четверг, Игорь Сечин сказал, что два производителя нефти должны обсудить, как осуществить "плавный переход", чтобы "рынок не пострадал". По его словам, поступление на рынок больших объемов нефти может привести к такой волатильности, которая ударит по потребителям. ОПЕК и Россия, вместе с другими производителями, не входящими в картель, согласились в конце прошлого года снизить производство нефти почти на 1,8 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года, чтобы сократить избыточные запасы, оказывающие давление на цены, поясняет корреспондент. На этой неделе Саудовская Аравия и Россия поддержали продление сокращения добычи до марта следующего года. "Сечин, давний союзник президента Владимира Путина, традиционно скептически относился к ОПЕК и утверждал, что Россия должна придерживаться собственной стратегии и защищать свою долю рынка", - напоминает автор статьи. Но за прошедший год он изменил свой настрой. В четверг Сечин заявил, что "Роснефть" будет придерживаться согласованного сокращения производства и согласна продлить его на девять месяцев. Источник: Financial Times