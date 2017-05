19 мая 2017 г. Катрина Мэнсон, Эрика Соломон | Financial Times США наносят удар по проасадовским силам. В Сирии нарастает напряженность "В четверг США нанесли второй за два месяца удар по войскам правящего режима Сирии после того, как поддерживаемые правительством бойцы, насколько можно было судить, заняли боевые позиции, взяв на мушку гарнизон, поддерживаемый спецподразделениями США", - сообщают Катрина Мэнсон и Эрика Соломон в Financial Times. "Данный удар привлекает внимание к опасной напряженности, которая назревает на востоке Сирии, где Иран и Россия поддерживают войска режима, взявшие, по всей видимости, курс на столкновение с сирийскими повстанцами, поддерживаемыми Вашингтоном. Это создает риск прямой конфронтации между зарубежными державами, вмешавшимися в конфликт на противоположных сторонах", - указывают журналистки. "Коалиционное воздушное подразделение нанесло удар по прорежимному конвою поблизости от Ат-Танфа", - сказал американский военный "о находящейся на юго-востоке Сирии, рядом с границей с Иорданией и Ираком, базе, на которой американские спецподразделения обучают сирийских повстанцев-союзников сражаться с джихадистской группировкой ИГИЛ*". "Это первый удар по войскам сирийского лидера Башара аль-Асада с тех пор, как США отомстили против предположительного применения им химического оружия в прошлом месяце, и всего третий удар по верным ему силам с тех пор, как эта война началась шесть лет назад", - поясняют журналистки. По словам американского военного, удар был нанесен после того, как сирийский конвой нарушил 55-километровую т.н. "деконфликтную зону" между двумя сторонами. "Сирийский конвой вошел в 55-километровую зону вокруг Ат-Танфа, и когда он это сделал, мы воспользовались нашими "деконфликтными" каналами связи с россиянами, чтобы выяснить, почему он там, - сказал американский военный. - Русские сделали несколько безуспешных попыток убедить этих солдат уйти". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: Financial Times