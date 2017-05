19 мая 2017 г. Редакция | Globe and Mail Предложенный канадским Сенатом закон Магнитского срочно нуждается в доработке "Заявление правительства Трюдо о том, что оно поддержит законопроект Сената, устанавливающий механизм введения санкций против иностранных правительственных чиновников, причастных к нарушению прав человека в отношении своих граждан, следует встретить аплодисментами за сам принцип - и сомнениями за его механизм", - пишет редакция канадской газеты The Globe and Mail. "Законопроект в своем нынешнем виде представляет собой ничем не ограниченную передачу власти федеральному кабинету министров, которая позволит ему замораживать счета любого чиновника любой страны. Как именно будут члены кабинета решать, когда и в каком случае применять его?" - задаются вопросом журналисты. Авторы статьи размышляют, ограничатся ли они российскими нарушителями прав человека, и именно причастными к смерти Сергея Магнитского, или обрушатся на чиновников других государств, в частности Китая. "Как насчет Саудовской Аравии, где правозащитников публично секут, а людям, обвиненным в святотатстве, отрубают головы?" - задается вопросом редакция. "В будущем правозащитники будут активно призывать министров-членов кабинета использовать свои полномочия без оглядки, при этом на них будут давить торговые партнеры, такие как Китай, заставляя их пойти на попятную", - предупреждает издание. "Законопроект Сената продиктован лучшими побуждениями, и мы поддерживаем стоящий за ним принцип. Но для того, чтобы дать этим принципам полную силу, законопроект должен быть разработан гораздо четче", - заключают авторы. Источник: Globe and Mail