19 мая 2017 г. Стивен Чейз | Globe and Mail Украина добивается оружия от Оттавы, чтобы дать отпор повстанцам, которых поддерживает Россия Арсений Яценюк, экс-премьер Украины и лидер партии "Народный фронт", посетил Оттаву в четверг, чтобы возобновить просьбу об оборонительном оружии для защиты от повстанцев, поддерживаемых Россией, и попросить правительство премьер-министра Джастина Трюдо о помощи в укреплении поддержки Киева как со стороны администрации Трампа, так и со стороны "большой семерки", сообщает Стивен Чейз в канадской газете The Globe and Mail. Как уточняет автор, более 1,2 млн канадцев заявляют, что имеют украинские корни, и эта этническая диаспора имеет значительное влияние в Оттаве. "Предыдущая администрация Обамы отклоняла просьбу Украины о помощи оружием, и Канада тоже", - говорится в статье. Однако, по словам Яценюка, новая администрация США - еще один шанс добиваться военной помощи, особенно после того, как президент Трамп только что одобрил план по отправке оружия курдским бойцам в Ираке. Украинский политик озвучил аналогичную просьбу и в адрес Канады. "Сложно сдерживать российскую армию, которая была модернизирована в последнее десятилетие и [на которую] русские потратили миллиарды долларов", - заявил Яценюк в интервью изданию. Он добавил: "Мы единственная страна, которая сражается против регулярной российской армии". Бывший украинский премьер сказал, что Украина нуждается в современной военной технике и что она будет использоваться лишь в оборонительных целях. Речь идет об электронном военном снаряжении, боевых беспилотниках и противотанковых ракетах. Как сообщает Чейз, Яценюк встретился с главой МИДа Канады Христей Фриланд и министром общественной безопасности Ральфом Гудейлом. "Фриланд, канадка украинского происхождения, стала мишенью клеветнической кампании, организованной Россией, из-за ее усилий в поддержку Киева", - говорится в статье. "Украина была обеспокоена тем, что пропутинская администрация Трампа может продать за бесценок ее интересы в рамках большой сделки, - пишет Чейз, - но Яценюк, который на этой неделе встретился с американским госсекретарём Рексом Тиллерсоном, сказал, что у него больше нет таких опасений". "Как бы то ни было, - говорится далее, - Украина нуждается в помощи, чтобы более четко донести до сведения Трампа ее тяжелую ситуацию. И ей нужно убедиться, что Канада сохраняет этот вопрос в фокусе внимания членов G7, - особенно на фоне того, что застопорившееся Минское соглашение о перемирии еще предстоит полностью реализовать". "Если [канадское] правительство будет твердо стоять на своем, будет очень активно высказываться и прилагать все усилия, чтобы сохранять поддержку, это сыграет важную роль", - сказал Яценюк. Источник: Globe and Mail