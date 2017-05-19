У Трампа будет "десять минут на то, чтобы отреагировать", если северокорейская ядерная ракета поразит материковую часть США

"У Дональда Трампа будет десять минут на то, чтобы принять решение об ответной атаке против Северной Кореи, если Пхеньян когда-либо сможет запустить ракету, способную достичь материковой части США, считают эксперты", - пишет Independent.

"Сроки ограничены", - говорит Дэвид Райт, старший научный сотрудник и содиректор Программы глобальной безопасности в общественной организации Union of Concerned Scientists (Кембридж, Массачусетс).

"Но, насколько могут судить эксперты, Северная Корея пока не в состоянии запускать ракеты, способные достичь США, хотя Пхеньян утверждает обратное", - говорится в статье.

В интервью Associated Press Райт и аналитик немецкой компании ST Analytics Маркус Шиллер рассказали, что может произойти непосредственно после нападения Северной Кореи на США.

По мнению экспертов, ракета, запущенная из Северной Кореи, может поразить города Западного побережья, такие как Сиэтл и Лос-Анджелес, менее чем через 30 минут, а Сан-Франциско - через 33-34 минуты.

Нью-Йорк и Вашингтон, которые находятся на расстоянии менее 11 тыс. километров, могут подвергнуться атаке через 30 минут, по словам Шиллера, и через 38-39 минут, по мнению Райта.

Шиллер был осторожен в описании ядерных сценариев. Он заявил, что остается неизвестным, есть ли у Пхеньяна в действительности функционирующая ядерная боеголовка, "а не просто какое-то атомное устройство, взрываемое в туннеле в лабораторных условиях".