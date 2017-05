19 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп в ловушке внутриполитических кризисов СМИ продолжаются обсуждать "хвастовство" Трампа перед русскими, которое бывшие шефы "Моссада" сочли "грубым нарушением" при обмене развединформацией, старую шутку Маккарти о том, что "Трампу платит Путин", но самым взрывоопасным называют обвинение Трампа в попытке оказать давление на Джеймса Коми. Сторонники Трампа грозят беспорядками, в случае если "истеблишмент его свергнет". Многие сторонники Дональда Трампа прогнозируют беспорядки, в случае если американский "истеблишмент" свергнет Трампа через процедуру импичмента, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Оливер Георги. Гнев американских правых на "коррумпированную элиту" всегда был велик - но теперь, когда у Трампа начались проблемы и все чаще стало слышаться слово "импичмент", этот гнев не знает границ. "Они хотят убрать Трампа, чего бы это ни стоило Америке", - сокрушался на этой неделе известный американский приверженец теорий заговора Пол Джозеф Уотсон в видео на сайте infowars.com. "Этим летом ситуация может стать по-настоящему взрывоопасной. А путь к импичменту приведет к войне - либо за пределами США, либо на наших улицах", - заявил Уотсон. "Своими заявлениями про импичмент политический истеблишмент объявляет войну избирателям Трампа", - написал комментатор Джоел Поллак на сайте, который является главным вещательным органом движения Alt Right и которым раньше руководил главный стратег Трампа Стив Бэннон. "Импичмент Дональда Трампа, как бы его ни жаждали многие американцы, еще сильнее усугубит раскол американского общества", - подытоживает корреспондент. "Это на самом деле была шутка. Расшифровка беседы, которая имела место в июне 2016 года и была опубликована The Washington Post, не оставляет сомнений, как и ее контекст", - пишет обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум. Политики-республиканцы обсуждают Россию и Украину на встрече руководителей Конгресса. Некоторые из них только что пришли со встречи с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом, описавшим, в числе прочего, как Россия "финансирует украинских популистов", по словам участника встречи, спикера Палаты представителей Пола Райана. "Это касается не только Украины", - говорит Райан. В этот момент беседа обращается к теме выборов в США, и лидер большинства в Палате представителей Кевин Маккарти говорит: "Есть два человека, которым, я думаю, платит Путин, - Рорабахеру и Трампу". Согласно расшифровке, за этим следует "смех". "Повторюсь: да, это была шутка", - комментирует Эпплбаум. Но юмор - зачастую это выход для "неподобающих" мыслей". Да, неподобающе считать, что любой американский политик может быть российским агентом. Также неуместно сравнивать политику на Украине и в США. "И тем не менее, из расшифровки явствует, что хакерский взлом Национального комитета Демократической партии заставил конгрессменов смутиться, потому что внезапно стала ясна схожесть ситуации на Украине и в США", - говорится в статье. "Когда Дональд Трамп вступил в предвыборную гонку в США, он, с помощью Пола Манафорта, принес украинскую политику прямо в центр американской политической системы", - пишет Эпплбаум, приводя в пример такие приемы, как кампании по "троллингу" политических оппонентов в интернете и использование добытых хакерами материалов. Вдобавок деньги могли перейти из рук в руки, возможно, в виде сделок с недвижимостью. "До сего дня американцы самых разных политических взглядов с трудом принимают то, что на наши выборы и на нашего президента могло повлиять другое государство, и с трудом осознают последствия для наших демократии и безопасности. Возможно, неудивительно, что первой реакцией был смех", - заключает Эпплбаум. Члены избирательного штаба Дональда Трампа выходили на связь с Россией не менее 18 раз во время его предвыборной кампании, пишет корреспондент The Independent Эндрю Гриффин со ссылкой на агентство Reuters. Контакты ранее держались в тайне, но теперь рассматриваются в рамкам расследований отношений Трампа с Россией, которые ведут ФБР и Конгресс. В частности, речь шла о создании специального канала коммуникаций между Трампом и Путиным, который бы позволил сторонам говорить без участия представителей органов безопасности США, говорится в статье. Лица, рассказавшие агентству Reuters о контактах, заявили, что пока не усмотрели в разговорах признаков нарушений или сговора между избирательным штабом Трампа и представителями России. "По словам источников, в этих беседах во время кампании российская сторона продемонстрировала прагматичный, деловой подход и дала понять команде Трампа, что они могут заключать соглашения, основываясь на общих экономических и прочих интересах, оставив спорные вопросы в стороне", - говорится в статье. "Два бывших главы [израильской разведки] "Моссад" призвали Израиль утаивать разведданные от США после того, как президента Трампа обвинили в передаче секретной информации россиянам", - сообщает корреспондент The Times. Дани Ятом, директор данного разведывательного агентства в 1999-2001 годах, назвал утечку "грубым нарушением" и сказал, что Израиль должен наказать за нее Вашингтон". "Нам нужно воздержаться от передачи информации [Трампу] или давать ему только часть информации, чтобы он не поставил под угрозу ее источник", - сказал он. "Его предшественник Шабтай Шавит предположил, что новый президент - угроза разведывательным активам Израиля", - передает автор. Официальная реакция Израиля приглушена, однако частным образом представители израильской разведки, которые и раньше опасались связей Трампа с Россией, которая воюет в Сирии на стороне Ирана и "Хизбаллы", выражают ярость, говорится в статье. "Ближайшее окружение президента Трампа разрабатывает варианты наилучшего ответа на сенсационное сообщение The Washington Post о том, что Трамп поделился с россиянами секретной информацией про тайные планы "Исламского государства"*, которую США, по некоторым сведениям, передал Израиль", - пишет журналистка Foreign Policy Дженна Маклафлин. По утверждениям издания, один из рассматриваемых вариантов мести - "атака на экс-президента Обаму и его администрацию в связи с тем, как они обращались с конфиденциальными данными, особенно в рамках программы по обмену информацией об угрозах кибербезопасности". Речь идет о программе "Автоматический обмен индикаторами", которая позволяет частным компаниям передавать правительству США и международным партнерам информацию о потенциальных хакерах. Источники, хорошо знающие эту программу, сочли идею команды Трампа нелепой. "Чушь какая-то", - заявил журналу неназванный экс-сотрудник министерства, когда ему сообщили о планах команды Трампа. Он пояснил, что определенную информацию полезно знать всем: "Когда мы делимся информацией по кибербезопасности с русскими, мы защищаем их системы, дабы никто не мог перехватить контроль над их самолетами и ракетами". Экс-чиновник добавил, что в информации, которой делится министерство, нет ничего особенно конфиденциального. Корреспондент The New York Times посвящает статью недавно уволенному директору ФБР Джеймсу Коми. "Президент Трамп позвонил директору ФБР Джеймсу Б.Коми через несколько недель после вступления в должность и спросил, когда федеральные власти сообщат, что он лично не находится под следствием, - передает журналист. - Источники утверждают, будто Коми сказал президенту, что, если тот хочет узнать подробности о расследованиях бюро, ему не следует контактировать с ним (Коми) напрямую, а нужно воспользоваться надлежащими процедурами и поручить советнику Белого дома направить любые запросы в Минюст". "Объяснив Трампу, как работают коммуникации с ФБР, Коми решил, что фактически подвел черту под рядом своих столкновений с президентом и другими чиновниками Белого дома, которые, по его ощущениям, угрожали независимости ФБР. В то время Коми осуществлял надзор над расследованием связей соратников Трампа с Россией, - говорится в статье. - Среди этих взаимодействий был обед, на котором, по словам соратников Коми, Трамп просил его пообещать лояльность, а также встреча в Овальном кабинете, во время которой Трамп выразил надежду, что Коми прекратит следствие по делу бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Т.Флинна. Трамп отрицает, что просил об этом". "Коми описал все свои контакты с президентом и Белым домом в подробных докладных, которые (...) позволяют составить картину нелегких отношений между президентом, пытающимся добиться влияния на директора ФБР, и тем, кто построил свою репутацию на утверждении собственной независимости", - говорится в статье. Немецкий Focus публикует интервью Юргена Хардта, координатора трансатлантического сотрудничества со стороны Германии, эксперта по внешней политике фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Президент США оказался в ловушке внутриполитических кризисов. При этом с международной повестки дня никто не убирал важных тем. В этой связи важно, чтобы "Европа, Канада и Япония держались вместе", сказал Хардт. По словам Хардта, сегодня один из самых насущных вопросов, какое решение примут депутаты-республиканцы в связи предстоящими осенью будущего года промежуточными выборами в Конгресс. "Будут ли они поддерживать Дональда Трампа? От ответа на этот вопрос зависит то, будут ли у Трампа серьезные проблемы с Конгрессом или нет", - сказал Хардт. "Вопрос о связях с Россией до сих пор не потерял своей остроты. В Америке ни один политик не может быть успешным, если ему приписывают близость к России", - отметил Хардт, упомянув и "сообщение о высказывании лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти, будто бы "Путин платит Трампу". На практике "мы видим скорее продолжение традиционной американской линии в отношении Москвы", считает собеседник издания. Трамп "подверг критике противоречащую международному праву аннексию Крыма" и "ответил на применение химоружия в Сирии ударом по военной базе сирийской режима, что вряд ли понравилось русским", сказал Хардт. Комментируя утверждения, что Трамп якобы выболтал русским секретную информацию, Хардт сказал: "Трамп, будучи президентом, может сам решать, какую информацию передавать. (...) Более взрывоопасными являются обвинения в попытке оказать давление на уволенного недавно директора ФБР Джеймса Коми. Если будет доказано, что Трамп попытался надавить на Коми, чтобы тот прекратил расследования против его тогдашнего советника по нацбезопасности Флинна, (...) это, возможно, станет поводом для обвинений в нарушении закона, которые могут привести к процедуре импичмента". Хардт выразил сожаление, что президент США так сильно вовлечен во внутриполитические разборки. "Мы надеялись, что в ближайшие недели удастся сконцентрироваться на наших общих темах: ожидалось, что Трамп более подробно обрисует свое отношение к НАТО и выступит за интенсификацию свободной торговли". "Сегодня особенно важно, чтобы европейцы демонстрировали сплоченность и чтобы страны G7 выступали единым фронтом, в том числе Япония и Канада", - подчеркнул собеседник Focus.