Политические приговоры возобновляются в России

"Новая волна политических арестов обрушилась на Россию", - пишет Вероника Дорман во французской газете Libération. "Первый обвинительный приговор с реальным тюремным сроком вслед за митингом 26 марта был вынесен в этот четверг, - говорится в статье. - Суд в Москве решил отправить 28-летнего комического актера Юрия Кулия на восемь месяцев в колонию-поселение за "нападение на представителя сил правопорядка во время несанкционированного митинга". Как напоминает журналистка, в тот день "сотни москвичей были жестоко арестованы полицией в то время, как они наводнили главную артерию столицы, отозвавшись на призыв оппозиционера Алексея Навального вслед за распространением расследования о коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева".

"По совпадению, среди свидетелей обвинения фигурирует Александр Петрунько, ультрапатриотичный активист, который, предположительно, совершил недавнее нападение на Алексея Навального (который от этого чуть не потерял глаз) и уже прославился тем, что облил мочой фотовыставку Джока Стёрджеса", - сообщает Дорман.

В рамках "дела 26 марта", как его уже прозвали, в качестве жертв проходят семь сотрудников полиции, говорится в статье. "И опять, по необъяснимому совпадению, трое из них уже участвовали либо как жертвы, либо как свидетели в "Болотном деле" - более 30 арестов и обвинительных приговоров с тюремными сроками вслед за митингом 6 мая 2012 года, после инаугурации Владимира Путина, - некоторые еще за решеткой", - заключает автор.