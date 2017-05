19 мая 2017 г. Мэтт Апуццо, Адам Голдман и Марк Маззетти | The New York Times ФБР когда-то предостерегло конгрессмена-республиканца, что российские разведчики его вербовали По словам американских чиновников, в 2012 году ФБР предостерегло конгрессмена-республиканца Дану Рорабахера, что российские разведчики пытались его вербовать, сообщает The New York Times. "Это образчик того, как агрессивно российские агенты пытались повлиять на политическую жизнь в Вашингтоне", - пишут журналисты Мэтт Апуццо, Адам Голдман и Марк Маззетти. Газета характеризует Рорабахера так: "он уже много лет известен как один из самых ярых защитников Москвы в Вашингтоне и громогласный противник экономических санкций США, наложенных на Россию. Он утверждает, что в 90-х, будучи в подпитии, боролся с нынешним российским президентом Путиным на руках и проиграл. Он - один из самых верных союзников президента Трампа на Капитолийском холме". По мнению издания, предостережение ФБР в адрес Рорабахера свидетельствует - ФБР уже несколько лет полагает, что у российских шпионов есть "рука" в Вашингтоне. Газета пишет, пересказывая слова неназванных бывших чиновников США: "В 2012 году, в особо охраняемом помещении на Капитолийском холме, некий агент ФБР сказал Рорабахеру, что российские разведчики пытались завербовать его в качестве "агента влияния" - фигуры, которую российское правительство могло бы использовать для управления курсом Вашингтона". А что говорит сам Рорабахер? "В телефонном интервью в четверг он сказал, что встреча была посвящена его контакту с одним сотрудником МИД РФ, с которым, насколько он помнит, он встретился во время некой поездки в Москву", - пишет газета. "Они говорили мне, что он как-то связан с какой-то российской разведкой", - сказал Рорабахер. Он припомнил, что агент ФБР сказал, что Москва "рассматривает меня как человека, на которого можно повлиять". Издание разъясняет: "По словам чиновников, сотрудники правоохранительных органов не сочли, что Рорабахер активно сотрудничал с российской разведкой. Скорее его обрабатывали, чтобы он непреднамеренно подыграл российским усилиям получить доступ в Вашингтоне, говорит некий бывший американский чиновник. По словам чиновника, нет никаких доказательств того, что российская сторона когда-либо платила Рорабахеру". Рорабахер заявил, что не нуждался в предостережениях ФБР. "Каждый раз, когда ты встречаешься с российским сотрудником их министерства иностранных дел или российского правительства, ты предполагаешь, что эти люди как-то связаны с российской разведкой", - сказал он. Источник: The New York Times