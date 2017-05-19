Александр Щербак: "В Овальном кабинете я фотографировал, а они шутили"

"Его фото встречи между Дональдом Трампом и Сергеем Лавровым, возможно, дали еще один толчок к импичменту американского президента. Но, как кажется, 34-летнему Александру Щербаку, автору снимков, названных "эпическими", и единственному журналисту, увековечившему эту встречу, до этого нет дела. Он лишь не может снести то, что он оказался в центре всей этой шумихи и что его даже обвинили в том, что он - шпион", - пишет московский корреспондент итальянской La Repubblica Розальба Кастеллетти. "Это клевета, - заявил фотограф в интервью газете. - Я - жертва напряженного климата между Россией и США".

"У меня сложилось впечатление расслабленного, оживленного, веселого климата, - рассказал фотограф об атмосфере саммита. - Эту атмосферу я постарался передать на моих снимках".

"Вас обвинили в нарушении протокола безопасности. Как все прошло?" - осведомилась журналистка. "Я был единственным фотожурналистом, сопровождавшим Лаврова, - рассказал Щербак. - После встречи с Тиллерсоном меня проводили в Белый дом, где меня подвергли тщательной проверке и даже обнюхиванию собаками. Я мог взять с собой лишь фотоаппарат".

Фотограф добавил, что через минуту после начала встречи ему пришлось покинуть Овальный кабинет. "Встреча за закрытыми дверями продлилась где-то полчаса, - отметил фотожурналист в интервью. - Я этим воспользовался, чтобы отправить материал в "Фото ИТАР-ТАСС" и в МИД. Писали, что я должен был подождать, потому что Белый дом опубликовал фото вечером, но никто не требовал от меня соблюдать сроки".

"На кого Вы работаете?" - осведомилась корреспондент. "С 2015 года на "Фото ИТАР-ТАСС", я также вхожу в пул журналистов, сопровождающих Лаврова, - ответил Щербак. - Помимо личного фотографа Эдуарда Песова глава МИД решил нанять двух внештатников - меня и коллегу из "РИА Новости". (...) На этот раз мне пришлось подменить Песова в последний момент. Согласно договоренности, я могу посылать весь материал в "ТАСС". В прошлом иногда мне говорили не распространять фото неофициальных сцен, но на этот раз никто меня не ограничивал".

"Кто-то говорил о жучке", - отметила журналистка. "Это клевета, - возразил фотограф. - Я готов к критике в адрес качества моих фото, а не к подобным обвинениям, возможно, вызванным профессиональной завистью".