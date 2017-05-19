РПЦ настаивает на запрете абортов в России

РПЦ оказывает давление в вопросе об абортах: ее представитель в ходе заседания межфракционной группы Госдумы по защите религиозных ценностей потребовал приравнять прерывание беременности к убийству, сообщает Der Standard.

Архимандрит Феофилакт, выступая перед депутатами российского парламента, потребовал принятия закона, запрещающего аборты, говорится в статье. Кроме того, представитель РПЦ заявил о том, что битье детей - часть христианской традиции, запрещать родителям наказывать таким образом своих детей противоречит тому, "что написано в Святом Писании".

Как отмечает автор публикации, "количество совершаемых в СССР абортов достигло пика в 1960-е годы, составив 5,6 млн случаев прерывания беременности в год. С момента распада СССР это число неуклонно снижалось: в 2015 году оно составило 848 тыс. случаев, половина из которых приходилась на операции по медицинским показаниям".

"Это связано и с ростом влияния РПЦ, которая в течение нескольких лет активно критикует практику прерывания беременности. Считается, что многие ведущие российские политики, в том числе премьер Дмитрий Медведев, близки к Церкви, что выражается, в том числе, в целом ряде принятых законов, усиливающих ее влияние. Так, РПЦ добилась возвращения всех храмов в свою собственность. (...) Под влиянием церковников в школах был введен такой предмет, как "православие", инициированы процессы против художников якобы в связи с разжиганием вражды на религиозной почве. Недавно "Свидетелям Иеговы" был присвоен статус секты, и организация была запрещена", - говорится в статье.

"Пока неясно, сможет ли РПЦ продавить принятие закона о запрете абортов. (...) В декабре правительством было отклонено требование Церкви вывести аборты из программы ОМС, за что выступал Патриарх Кирилл. Но православные так просто сдаваться не намерены: активисты начали сбор подписей в поддержку закона. (...) В прошлом они уже привлекали к себе внимание тем, что обливали критиков Церкви краской и фекалиями", - пишет в заключение автор.