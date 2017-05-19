Украина - часть Европы

В среду Евросоюз и Украина подписали в Страсбурге соглашение, по которому украинцы смогут ездить в ЕС и страны Шенгена без виз, пишет Франк Ниенгуйзен на страницах швейцарской газеты Tagesanzeiger. Кода несколько недель назад Европарламент большинством голосов одобрил это решение, украинский президент Петр Порошенко заявил об "историческом голосовании" и "заслуженной награде для украинцев за их веру в европейскую идею". Брюссель и Киев вели переговоры по либерализации визового режима почти 10 лет, но, даже когда Украина выполнила условия, процесс был приостановлен из-за того, что визовые послабления во время миграционного кризиса в ЕС могли показаться "неуместными", говорится в статье.

После вступления соглашения в силу, что произойдет 11 июня, все украинцы при наличии биометрического паспорта, медицинской страховки и твердого намерения вернуться на Украину смогут на срок до 90 дней ездить в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, и входящие в Шенген Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию. В то же время работать в ЕС украинцы не смогут, уточняет Ниенгуйзен.

Из Москвы пришли язвительные замечания. "Этот так называемый безвизовый режим - морковка на веревочке", - заявил замминистра иностранных дел Алексей Мешков.

Тем не менее безвизовый режим для Украины - это большой шаг для страны, пишет автор статьи: после "устранения унизительных процедур въезда Украина может продемонстрировать своим гражданам, что она является частью Европы. А это не так уж мало для страны, измученной длительным конфликтом и заплатившей высокую цену за свои европейские мечты".

"Для многих украинцев безвизовый режим станет скорее символическим достижением, поскольку мало кто из них действительно может позволить себе съездить в Европу. И эйфория у президента значительно больше, чем у многих украинцев", - пишет Ниенгуйзен. Упоминая такие украинские проблемы, как мощный олигархат, коррупция, недостаточные реформы и подорванная войной экономика, автор констатирует: "Киев должен измениться, в противном случае он не получит выгоды от политического трофея". "Евросоюз обязан помочь на этом пути", - говорится в статье.