"Роснефть" планирует новый нефтепровод в Германию

Несмотря на украинский конфликт, Игорь Сечин, глава российского нефтяного гиганта "Роснефть", хочет строить новый нефтепровод в Германию. Это может вызвать новые разногласия, связанные с энергетической зависимостью, пишет в публикации на сайте Die Welt Даниэль Ветцель.

Как заявил в Берлине Игорь Сечин, концерн планирует увеличить свое присутствие на немецком рынке - вложить 600 млн евро в свои НПЗ и заправки, сообщает издание. "Тем самым "Роснефть" удваивает текущий объем инвестиций", - комментирует автор.

Кроме того, продолжает Die Welt, "Роснефть" планирует вовлечь юг Германии в свою восточноевропейскую сеть трубопроводов, построив новую нитку. Оба НПЗ - Miro в Карлсруэ и Bayernöl в Вобурге/Нохаузене - благодаря продлению трубопровода "Дружба" должны будут получать нефть напрямую из России".

"Этот проект может вызвать новый виток дебатов вокруг сильной зависимости Германии от российских энергопоставок", - говорится в статье.

"В результате сделки по реорганизации Ruhr Oel GmbH (совместное предприятие с британской BP) "Роснефть" напрямую стала акционером и увеличила свои доли участия в НПЗ Bayernöl - до 25% (с 12,5%), и Miro - до 24%. Также российский концерн расширил участие в концерне PCK из бранденбургского Шведта до 54%", - сообщает автор.

Российский нефтяной гигант "становится третьей по величине нефтеперерабатывающей компанией в Германии, сосредоточив в своих руках 12% от общего объема мощностей в этой области. Кроме того, "Роснефть" покрывает 25% от общего объема импорта сырой нефти в Германии".

Запланированная модернизация немецких НПЗ будет организована через новую компанию Rosneft Deutschland GmbH с офисом в Берлине, которую возглавит британец Брайан Честерман. Выступая в Берлине, Сечин выразил сожаление по поводу антироссийских санкций, введенных Западом после оккупации Крыма. "Признаком слабости" назвал глава "Роснефти" перенос политического спора на плечи бизнеса, передает корреспондент.