19 мая 2017 г. Джей Соломон и Брэдли Ольсон | The Wall Street Journal США изучают вопрос о российском контроле над активами компании Citgo "Финансовые органы США изучают вопрос о растущем влиянии российского правительства на Citgo Petroleum Corp.", - сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц США и Конгресса США. "Это происходит на фоне обостренных опасений, что Кремль стремится применить энергоносители как политическое оружие против США", - отмечают журналисты Джей Соломон и Брэдли Ольсон. "В последние месяцы российский нефтяной гигант "Роснефть", принадлежащий государству, накопил долговые обязательства, обеспечением по которым является "почти контрольный" пакет акций Citgo - хьюстонского филиала венесуэльской Petróleos de Venezuela SA (она же PdVSA). Если по этим долгам будет объявлен дефолт (а американские чиновники и банкиры с Уолл-стрит считают, что такой исход все более вероятен), у "Роснефти" появится возможность осуществить поглощение компании", - говорится в статье. Министерство финансов и Госдепартамент США, а также конгрессмены опасаются, что "Роснефть" попытается получить контроль над крупными энергетическими активами Citgo на территории США. "В их числе - три нефтеперерабатывающих комбината, 9 трубопроводов и без малого 50 нефтяных платформ", - пишет издание, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Газета комментирует: "Этот вопрос также может вбить еще более массивный клин между Вашингтоном и Москвой, когда они препираются о санкциях и дипломатических усилиях по мирному урегулированию в Сирии". Американские демократы задают вопросы о пожертвовании, которое Citgo Petroleum сделала в фонд инаугурации Трампа. Эти 500 тыс. долларов поступили в момент, когда Венесуэла парализована экономическим кризисом, побудившим PdVSA срочно привлекать средства "Роснефти" и из других источников. "В четверг Игорь Сечин, глава "Роснефти", заявил в Берлине журналистам, что его компания имела притязания на 49,9% акций Citgo как на обеспечение ссуды в размере 1,5 млрд долларов, предоставленное компанией PdVSA", - говорится в статье. Однако Сечин отрицал, что "Роснефть" стремится напрямую управлять активами Citgo в США. "Мы не хотим и не намереваемся оперировать этой сетью", - сказал Сечин, по сообщениям российской прессы. Действующие и бывшие американские чиновники замечают: если "Роснефть" попытается получить контроль над Citgo, Министерство финансов США будет по формальным соображениям вынуждено наложить на Citgo санкции, уже действующие в отношении "Роснефти". "Однако, говорят чиновники, у Citgo столь масштабная деятельность на территории США, что Минфин США, вероятно, будет вынужден выдать ей специальные разрешения, чтобы гарантировать работу без сбоев", - пишет издание. Источник: The Wall Street Journal