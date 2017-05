19 мая 2017 г. Джулиан Э. Барнс | The Wall Street Journal НАТО подумывает восстановить арктическое и атлантическое командование, чтобы противостоять России "Организация Североатлантического договора может восстановить действовавшее во время холодной войны военно-морское командование, чтобы противостоять нарастающей активности московских подводных лодок в Арктике и защитить атлантические морские коммуникации в случае конфликта, по словам дипломатов альянса и чиновников, извещенных о запланированной работе", - сообщает Джулиан Э. Барнс в The Wall Street Journal. "Обсуждение возвращения прежнего атлантического командования НАТО показывает, что альянс сосредоточен на укреплении обороны своих членов против окрепшей России, несмотря на то, что администрация Трампа требует больше внимания уделять борьбе с терроризмом", - говорится в статье. "Высшие офицеры армий стран НАТО, в том числе председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВМС США Джозеф Данфорд, собравшиеся в Брюсселе на этой неделе, получили сводку по возобновлению данной командной структуры, в том числе о возможности поста в Атлантическом океане", - передает журналист. "Военные планировщики и оборонные эксперты предупреждают, что российский подводный флот повышает свою способность действовать в Арктике и северной части Атлантики без обнаружения, так как возможности НАТО в сфере мониторинга его деятельности ухудшились со времен холодной войны", - говорится в статье. "Разработка стратегий защиты атлантических морских коммуникаций стала более важной ввиду того, что альянс возрождает выработанные во время холодной войны планы быстро перемещать военное оборудование из США в Европу в случае конфронтации с Россией", - указывает Барнс. Источник: The Wall Street Journal