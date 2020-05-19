Наемники Вагнера в центре российской игры в Ливии

"Все более натянутыми становятся отношения между Халифой Хафтаром, лидером Востока Ливии, и Россией, которая отрицает присутствие своих очень активных военизированных формирований", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"(...) Официально этих бойцов без флага нет, а их военизированная группировка не существует с законной точки зрения. Однако за 5 лет 8000 человек прошли через ряды "частной военной компании" (ЧВК) Вагнера, по словам Ильи Барабанова, журналиста BBC Russia, который расследовал их деятельность в течение нескольких лет. В Сирии, в Дейр-эз-Зоре, в феврале 2018 года от американских бомбардировок погибли десятки и, возможно, до 250 человек из ЧВК Вагнера. В Ливии, где с октября 2018 года эти бойцы сражались на стороне "маршала" Халифы Хафтара, также поддерживаемого Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами, они могли потерять несколько человек из своего личного состава. По некоторым данным, в общей сложности в Ливии погибли 35 россиян, причем не все из них, по-видимому, принадлежат к группе Вагнера", - говорится в статье.

"(...) Российские власти всегда отрицали свою роль в присутствии российских наемников в Ливии. В феврале прошлого года Владимир Путин подтвердил, что Москва не имеет никакого отношения к тем россиянам, которые находятся в стране. Однако из-за развития событий в ливийском кризисе, военных неудач Хафтара и напряженности в отношениях с его российским союзником эти наемники недавно оказались в центре внимания", - отмечает журналист.

"24 апреля Организация Объединенных Наций в своем докладе Совету Безопасности впервые подтвердила присутствие в Ливии наемников из группы Вагнера. В этом документе число этих бойцоы оценивается как "не более 800-1200", но подчеркивается, что "нет возможности самостоятельно проверить масштаб их развертывания", - пишет Le Figaro.

"(...) В расследовании ООН также сообщается о напряженности между влиятельным деятелем из Восточной Ливии и Россией. В последние месяцы отношения между Халифой Хафтаром и Москвой постепенно ухудшались. Конфликты возникли и между командованием Ливийской национальной армии (LNA) во главе с Хафтаром и группой Вагнера, чьи люди были на фронте во время великого наступления, начатого в январе 2019 года против Триполи, места пребывания единственного официально признанного международным сообществом Правительства национального согласия (GNA) Файеза Сарраджа. Все еще топчась на месте перед Триполи, Ливийская национальная армия также недавно утратила контроль над несколькими прибрежными городами, что вызвало обвинения со стороны Хафтара в "неэффективности" людей Вагнера, особенно в борьбе с вездесущими беспилотниками сил Правительства национального согласия, которые теперь пользуются поддержкой из Турции", - комментирует автор публикации.

"(...) По официальным данным, ни один боец Вагнера не был убит в Ливии, где у Москвы нет ни посольства, ни консульства. Все погибшие зарегистрированы в Сирии. Вскрытия проводит военно-медицинская лаборатория в Ростове, созданная во время войны в Чечне. Большинство из тех, кто вернулся к гражданской жизни, отказываются давать показания - иначе им откажут в любом новом контракте с группой - или требуют немалую сумму за то, чтобы рассказать о неподдающихся проверке фрагментах своих приключений. Тем не менее, вырисовываются типичные профили: бывшие военные, бывшие бойцы, участвовавшие в действиях на Донбассе, из малых и бедных городов. "Следует отметить, что это часто регионы, где традиционно присутствуют казаки", - указывает Илья Барабанов, который ссылается на такие города, как Краснодар, Оренбург и Екатеринбург", - говорится в статье.

"(...) Последней каплей, переполнившей чашу терпения в отношениях между Москвой и Хафтаром, стало то, что 29 апреля он объявил себя единственным главой Ливии, дабы "удовлетворить просьбу народа". Российская дипломатия осудила это решение", - сообщает издание.

" (...) До своего "самопровозглашения" во главе страны Хафтар вызвал сильное раздражение, когда прошлой зимой со скандалом он покинул межливийские переговоры, организованные в Москве. С тех пор российская дипломатия стремилась диверсифицировать каналы, в частности, вступив в разговор с Агилой Салах Исой, президентом Палаты представителей Ливии, базирующейся в Тобруке", - говорится в публикации.

По мнению Игоря Деланоэ, заместителя директора Франко-российского центра "Обсерво" и специалиста по Ближнему Востоку, "на этом этапе не будет разрыва". Он считает, что "идея россиян состоит в том, чтобы диверсифицировать риски в случае ослабления Хафтара, уменьшая свою поддержку, ему дают почувствовать цену его бесполезного авантюризма, а также дают понять, что он не единственный вариант Москвы".

"В таком контексте группа Вагнера остается полезным рычагом в руках России, особенно против Халифы Хафтара, - отмечает автор статьи. "Это инструмент российского правительства, используемый Кремлем для достижения своих целей с меньшими затратами и меньшим риском, - подчеркивает Крис Робинсон, специалист по России из Государственного департамента США, которого цитирует AFP. - Никто не должен надеяться на то, что Россия соберет свои вещи и уйдет, в то время как она вложила свои силы в ливийский конфликт ".